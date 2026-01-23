Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Duel Senegara Ganda Putra, Live di RCTI!

Simak jadwal siaran langsung perempatfinal Indonesia Masters 2026 termasuk Fajar/Fikri yang hadapi duel senegara (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung perempatfinal Indonesia Masters 2026 sudah diketahui. Ada sejumlah pertandingan seru yang akan ditayangkan live di RCTI, termasuk perang saudara di ganda putra.

Indonesia Masters 2026 telah memasuki babak perempatfinal. Rangkaian 8 besar ini akan dihelat di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026) mulai pukul 13.30 WIB.

1. Ganda Campuran Jadi Pembuka

Tuan rumah masih menyisakan 9 wakilnya di babak ini. Ganda campuran Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil akan mengawali perjuangan tim Indonesia dengan menghadapi Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin di match 1 lapangan 2.

Kemudian, ganda campuran lain yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menantang Thom Gicquel/Delphine Delrue di match 2 lapangan 1. Pasangan gado-gado Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja bakal menghadapi Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di match 4 lapangan 2.

Sektor tunggal hanya menyisakan satu orang yakni Alwi Farhan. Lelaki kelahiran Solo itu akan menghadapi Yushi Tanaka di match 5 lapangan 2.

Dua ganda putri bisa tampil di waktu bersamaan pada lapangan berbeda. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi Arisa Igarashi/Miyu Takanahashi di match 6 lapangan 1. Sedangkan, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu ditantang Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan di lapangan 2.

2. Ganda Putra Sisakan 3 Wakil

Sektor unggulan, ganda putra menyisakan 3 wakil. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan menantang Man Wei Chong/Kai Wun Tee di match 8 lapangan 1.

Tentu, sorotan utama tertuju pada duel Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Ini akan jadi ulangan final Australia Open 2025 di mana Raymond/Nikolaus mengalahkan seniornya untuk meraih titel.