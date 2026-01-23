Jelang Perempatfinal Indonesia Masters 2026, Fajar/Fikri Puji Kehebatan Raymond/Joaquin

JAKARTA - Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bersiap menghadapi ujian berat sesama wakil Indonesia pada babak perempatfinal Indonesia Masters 2026. Menghadapi pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang tengah naik daun, Fajar/Fikri menegaskan kesiapan fisik dan mental mereka untuk melakoni laga panjang yang melelahkan.

Fajar/Fikri lebih dulu mengunci tiket babak delapan besar usai mengalahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026.

Keduanya harus menghadapi perlawanan sengit dari Leo/Bagas. Namun, Fajar/Fikri berhasil menutup laga dengan kemenangan tiga gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.

1. Antisipasi Kekuatan Lawan

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Kemenangan ini mengantar Fajar/Fikri ke perempat final Indonesia Masters 2026. Fajar menyatakan siap capek melawan siapapun di babak tersebut.

"Siapapun lawannya besok kami harus siap capek. Karena maupun Raymond, maupun Chinese Taipei, mereka mempunyai speed power yang baik, yang sangat bagus. Jadi kami harus siap mengantisipasi itu semua," tutur Fajar kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (23/1/2026).