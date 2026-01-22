Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza Menang Comeback Lawan Wakil Malaysia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:14 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza Menang <i>Comeback</i> Lawan Wakil Malaysia!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menyisihkan Nur Mohd Azriyn Ayub Azryin/Tan Wee Kiong di 16 besar Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses menyisihkan Nur Mohd Azriyn Ayub Azryin/Tan Wee Kiong di babak 16 besar Indonesia Masters 2026 Super 500. Ganda putra tuan rumah itu menang 19-21, 21-16, dan 21-17, untuk lolos ke perempatfinal!

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), kedua pasangan bertarung sengit sejak awal dengan kejar-kejaran angka hingga imbang 6-6. Sabar/Reza pun perlahan tertinggal dari Azriyn/Tan dengan skor 7-9. 

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza harus tertinggal tipis 10-11 dari pasangan Malaysia itu di interval gim pertama. Ganda putra non Pelatnas Cipayung itu mencoba bangkit usai jeda interval. 

Namun sayangnya, mereka semakin tertinggal menjadi 12-14. Sabar/Reza sempat memberi perlawanan. Upaya tersebut belum berbuah manis karena kalah 19-21 dari Azriyn/Tan di gim pertama. 

Pada gim kedua, Sabar/Reza tampil lebih agresif. Poin demi poin berhasil mereka curi hingga unggul 6-4 atas Azriyn/Tan. Mereka pun unggul telak di interval gim kedua dengan skor 11-5.

Usai jeda, Sabar/Reza terus memperlebar jarak menjadi 15-9. Pada akhirnya, mereka menutup gim kedua dengan kemenangan 21-16 atas pasangan Malaysia tersebut. 

 

Halaman:
1 2
