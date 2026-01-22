Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Amallia/Fadia dan Adnan/Indah Kompak Lolos Perempatfinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:22 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Amallia/Fadia dan Adnan/Indah Kompak Lolos Perempatfinal!
Hasil 16 besar Indonesia Masters 2026 Super 500 yang melibatkan dua wakil tuan rumah sudah diketahui termasuk Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – Hasil 16 besar Indonesia Masters 2026 Super 500 yang melibatkan dua wakil tuan rumah sudah diketahui. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mulus melaju ke perempatfinal!

Kedua pasangan tampil bersamaan menjadi laga pembuka hari ini. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) pukul 09.00 WIB. 

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Dimulai dari Tiwi/Fadia terlebih dahulu. Mereka mengunci tiket perempat final usai mengalahkan Hathhaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatananda. 

Tiwi/Fadia tampil impresif melawan pasangan Thailand tersebut. Mereka pun merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17, dan 21-14. 

Tiwi/Fadia berpotensi melakoni perang saudara di babak perempatfinal ganda putri. Hal itu bisa terwujud jika Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang atas Arisa Igarashi/Miyu Takahashi asal Jepang. 

Sementara Adnan/Indah juga mengukir hasil manis. Mereka melaju ke perempat final usai menyudahi perlawanan Lee Jong Min/Lee Yu Cin asal Korea Selatan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196791/alwi_farhan_menunjukkan_respons_berkelas_ketika_dianggap_jadi_tulang_punggung_tunggal_putra_pbsi-8JIy_large.jpg
Respons Berkelas Alwi Farhan ketika Dianggap Jadi Tulang Punggung Tunggal Putra PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196781/anthony_sinisuka_ginting_akan_berusaha_mencari_solusi_setelah_lolos_dengan_susah_payah_dari_babak_32_besar_indonesia_masters_2026-kZCN_large.jpg
Anthony Ginting Janji Cari Solusi Usai Susah Payah Lolos dari 32 Besar Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196772/putri_kusuma_wardani-wFv4_large.jpg
Meski Lolos 16 Besar Indonesia Masters 2026, Putri KW Masih Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196767/terry_hee_bersama_gloria_emanuelle_widjaja-gdas_large.jpg
Debut Manis Pasangan Gado-Gado Terry/Gloria: Atmosfer Istora Serasa Bela Negara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196765/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-sLnH_large.jpg
Perang Saudara di 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Siap Ladeni Dejan/Bernadine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196757/anthony_ginting_lolos_ke_16_besar_indonesia_master_2026_inabadminton-GxIo_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Indonesia Masters 2026: Anthony Ginting hingga Fajar/Fikri Beraksi, Live di RCTI dan iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement