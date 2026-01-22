Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Amallia/Fadia dan Adnan/Indah Kompak Lolos Perempatfinal!

Hasil 16 besar Indonesia Masters 2026 Super 500 yang melibatkan dua wakil tuan rumah sudah diketahui termasuk Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (Foto: X/@INABadminton)

JAKARTA – Hasil 16 besar Indonesia Masters 2026 Super 500 yang melibatkan dua wakil tuan rumah sudah diketahui. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mulus melaju ke perempatfinal!

Kedua pasangan tampil bersamaan menjadi laga pembuka hari ini. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) pukul 09.00 WIB.

Dimulai dari Tiwi/Fadia terlebih dahulu. Mereka mengunci tiket perempat final usai mengalahkan Hathhaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatananda.

Tiwi/Fadia tampil impresif melawan pasangan Thailand tersebut. Mereka pun merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17, dan 21-14.

Tiwi/Fadia berpotensi melakoni perang saudara di babak perempatfinal ganda putri. Hal itu bisa terwujud jika Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang atas Arisa Igarashi/Miyu Takahashi asal Jepang.

Sementara Adnan/Indah juga mengukir hasil manis. Mereka melaju ke perempat final usai menyudahi perlawanan Lee Jong Min/Lee Yu Cin asal Korea Selatan.