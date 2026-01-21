Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |15:16 WIB
Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Sektor ganda campuran tuan rumah menunjukkan taji pada babak 32 besar Indonesia Masters 2026, pada Rabu (21/1/2026). Sejumlah wakil andalan seperti Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, hingga pasangan kombinasi Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja sukses mengamankan tempat di babak 16 besar melalui laga-laga sengit di Istora Senayan.

Dari total wakil yang bertanding, Jafar/Felisha dan Adnan/Indah menjadi representasi murni Indonesia yang terus melaju. Selain itu, Gloria yang berpasangan dengan pemain Singapura, Terry Hee, juga memastikan langkah ke babak berikutnya setelah melewati pertarungan yang menguras fisik.

1. Dominasi Jafar/Felisha dan Duel Saudara di Babak Berikutnya

Jafar/Felisha tampil apik melawan pasangan Denmark, Kristoffer Kolding/Mette Werge, di Istora Senayan, Jakarta. Ganda campuran nomor sembilan itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-19 atas Kristoffer/Mette.

Perang saudara pun tersaji di babak 16 besar. Sebab, Jafar/Felisha akan menghadapi Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana pada babak tersebut.

Laju mulus juga didapat Terry/Gloria. Pasangan Singapura-Indonesia itu melaju ke babak 16 besar usai bungkam wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 20-22, dan 21-13.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

2. Kejutan Adnan/Indah dan Kandasnya Bobby/Melati

Ganda campuran Pelatnas PBSI, Adnan/Indah, membuat kejutan di Istora Senayan. Mereka menang dramatis atas pasangan Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 18-21, 21-18, dan 22-20.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196611/ubed_lolos_ke_16_besar_indonesia_masters_2026_setelah_bungkam_tunggal_putra_india_inabadminton-slu6_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196584/sabar_dan_reza_berambisi_juara_indonesia_masters_2026_okezone-uP9w_large.jpg
Misi Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196565/alwi_farhan_siap_bangkit_di_indonesia_masters_2026_humas_pp_pbsi-4ONa_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming 32 Besar Indonesia Masters 2026 Hari Ini: Alwi Farhan Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196518/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-qJHf_large.jpg
Uji Coba Aturan Baru BWF 25 Detik, Fajar/Fikri Mengaku Tak Terganggu di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196447/anthony_sinisuka_ginting-3uLd_large.jpg
Lama Absen, Anthony Ginting Akui Sempat Gugup Rasakan Kembali Atmosfer Magis Istora di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196537/amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-Tr7B_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Solid, Amallia/Siti dan Lanny/Apriyani Lanjut ke 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement