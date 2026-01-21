Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar

JAKARTA - Sektor ganda campuran tuan rumah menunjukkan taji pada babak 32 besar Indonesia Masters 2026, pada Rabu (21/1/2026). Sejumlah wakil andalan seperti Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, hingga pasangan kombinasi Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja sukses mengamankan tempat di babak 16 besar melalui laga-laga sengit di Istora Senayan.

Dari total wakil yang bertanding, Jafar/Felisha dan Adnan/Indah menjadi representasi murni Indonesia yang terus melaju. Selain itu, Gloria yang berpasangan dengan pemain Singapura, Terry Hee, juga memastikan langkah ke babak berikutnya setelah melewati pertarungan yang menguras fisik.

1. Dominasi Jafar/Felisha dan Duel Saudara di Babak Berikutnya

Jafar/Felisha tampil apik melawan pasangan Denmark, Kristoffer Kolding/Mette Werge, di Istora Senayan, Jakarta. Ganda campuran nomor sembilan itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-19 atas Kristoffer/Mette.

Perang saudara pun tersaji di babak 16 besar. Sebab, Jafar/Felisha akan menghadapi Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana pada babak tersebut.

Laju mulus juga didapat Terry/Gloria. Pasangan Singapura-Indonesia itu melaju ke babak 16 besar usai bungkam wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 20-22, dan 21-13.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

2. Kejutan Adnan/Indah dan Kandasnya Bobby/Melati

Ganda campuran Pelatnas PBSI, Adnan/Indah, membuat kejutan di Istora Senayan. Mereka menang dramatis atas pasangan Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 18-21, 21-18, dan 22-20.