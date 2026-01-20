Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Agresif, Fajar/Fikri Amankan Tiket 16 Besar Usai Libas Wakil Taiwan

JAKARTA - Langkah manis ditunjukkan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dalam ajang Indonesia Masters 2026. Menghadapi wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh, pasangan tuan rumah ini tampil mendominasi dan sukses mengunci kemenangan telak untuk melaju ke babak berikutnya.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (20/1/2026) siang WIB. Fajar/Fikri berhasil memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-10.

Fajar/Fikri langsung bermain trengginas di awal gim pertama. Keduanya mengandalkan permainan cepat dan pukulan menyilang untuk mencuri keunggulan.

Tak butuh waktu lama, Fajar/Fikri terus menekan pertahanan Chen/Lin. Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Fikri berhasil unggul 11-6.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Setelah rehat, permainan Fajar/Fikri semakin matang. Hasilnya manis, keduanya sukses mengalahkan Chen/Lin dengan skor meyakinkan 21-16.