JAKARTA - Langkah manis ditunjukkan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dalam ajang Indonesia Masters 2026. Menghadapi wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh, pasangan tuan rumah ini tampil mendominasi dan sukses mengunci kemenangan telak untuk melaju ke babak berikutnya.
Pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (20/1/2026) siang WIB. Fajar/Fikri berhasil memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-10.
Fajar/Fikri langsung bermain trengginas di awal gim pertama. Keduanya mengandalkan permainan cepat dan pukulan menyilang untuk mencuri keunggulan.
Tak butuh waktu lama, Fajar/Fikri terus menekan pertahanan Chen/Lin. Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Fikri berhasil unggul 11-6.
Setelah rehat, permainan Fajar/Fikri semakin matang. Hasilnya manis, keduanya sukses mengalahkan Chen/Lin dengan skor meyakinkan 21-16.