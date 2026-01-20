Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Juara Indonesia Masters, Nomor 1 Jonatan Christie!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |12:05 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Juara Indonesia Masters, Nomor 1 Jonatan Christie!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA pebulu tangkis Indonesia terakhir yang juara Indonesia Masters menarik diulas. Sebab, Indonesia Masters 2026 mulai bergulir pada hari ini.

Sejumlah pebulu tangkis top dunia dan Tanah Air siap ambil bagian di turnamen berlevel Super 500 itu. Tentunya, kiprah manis diharapkan bisa diukir para pebulu tangkis Tanah Air di Indonesia Masters 2026.

Sebab, pada edisi terakhir yang berlangsung tahun lalu, wakil Indonesia gagal membawa pulang satu pun gelar juara di Indonesia Masters. Wakil Indonesia terakhir kali rebut gelar juara pada 2024. Lantas, siapa saja wakil Tanah Air yang berhasil rebut gelar juara di Indonesia Masters?

Berikut 5 pebulu tangkis terakhir yang juara Indonesia Masters:

1. Jonatan Christie

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Salah satu pebulu tangkis terakhir yang juara Indonesia Masters adalah Jonatan Christie. Dia naik podium tertinggi di Indonesia Masters 2023.

Kala itu, all Indonesian final tercipta di sektor tunggal putra. Jonatan pun memastikan gelar usai kalahkan Chico Aura Dwi Wardoyo di final dengan skor 21-15 dan 21-13.

Sayangnya, di Indonesia Masters 2026, Jonatan Christie dipastikan absen. Dia mengumumkannya kemarin malam. Sebelumnya, Jonatan baru saja sabet status runner-up di India Open 2026.

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Aryono Miranat Bicara Peluang Bagas/Fikri dan Leo/Daniel Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Kemudian, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangan ganda putra muda Tanah Air ini benar-benar bersinar di Indonesia Masters.

Bahkan, Leo/Daniel sabet gelar juara 2 musim beruntun, yakni pada 2023 dan 2024. Pada 2024, mereka bahkan satu-satunya wakil Indonesia yang juara di Indonesia Masters. Kala itu, Leo/Daniel kalahkan unggulan kedua asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, di final dengan skor 21-12, 20-22, dan 21-11.

Tetapi kini, Leo sudah tak berduet dengan Daniel. Keduanya dapat tandem baru dari PBSI. Leo sendiri akan tetap tampil di Indonesia Masters 2026 bersama rekan duetnya, Bagas Maulana. Sementara Daniel, dipastikan masih absen. Sebelumnya, dia masih fokus memulihkan cedera.

 

