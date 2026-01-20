Penggemar Tanpa Tiket Bisa Nikmati Kemeriahan Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan

KETUA Panitia Pelaksana Indonesia Masters 2026, Achmad Budiharto, mengungkapkan penggemar tanpa tiket bisa ikut menikmati ajang tahunan tersebut. Kompleks Istora Senayan akan terbuka untuk masyarakat umum, termasuk yang tidak mempunyai tiket untuk menonton pertandingan.

Ajang Indonesia Masters akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 20- 5 Januari 2026. Turnamen bulu tangkis berlevel Super 500 ini akan diikuti atlet-atlet top dari seluruh dunia.

1. Konsep Baru di Indonesia Masters 2026

Istora Senayan kembali menjadi venue Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Pada edisi kali ini, Indonesia Masters mempunyai konsep yang berbeda. Achmad Budiarto mengatakan, perbedaan signifikan konsep ajang Indonesia Masters tahun ini adalah keleluasaan akses untuk para pencinta bulu tangkis.

Budi mengatakan, konsep tempat akan dibuat lebih bersahabat sehingga para pencinta bulu tangkis tidak perlu membeli tiket untuk menikmati kemeriahan Indonesia Masters 2026. Para penggemar bebas masuk kompleks Istora Senayan, terkecuali untuk memasuki venue pertandingan.

"Ada perbedaan dengan edisi tahun lalu. Setting kita sekarang lebih bersahabat. Dari sisi harga tiket juga bersahabat. Kami lakukan itu demi bulu tangkis Indonesia dengan harapan masyarakat bisa datang berbondong-bondong," kata Budi kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Senin 19 Januari 2026.

"Setting (tempat) juga bersahabat. Di lantai 2 kami siapkan UMKM bisa dinikmati tak hanya yang beli tiket, tapi semua yg datang ke Istora juga bisa nikmati. Harga juga lebih bersahabat," sambung mantan Sekjen PP PBSI ini.