HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2026: Bersyukur Mentas di Istora Senayan, Zaki Ubadillah Ingin Berikan yang Terbaik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |02:20 WIB
Indonesia Masters 2026: Bersyukur Mentas di Istora Senayan, Zaki Ubadillah Ingin Berikan yang Terbaik
Moh Zaki Ubadillah akhirnya mendapat kesempatan tampil di Istora Senayan untuk pertama kalinya (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Moh Zaki Ubadillah akhirnya mendapat kesempatan tampil di Istora Senayan, Jakarta, untuk pertama kalinya. Ia siap memberikan yang terbaik di depan pendukung pada ajang Indonesia Masters 2026.

Indonesia Masters 2026 akan digelar pada 20 sampai dengan 25 Januari. Ajang itu memiliki level BWF Super 500 (Grade 2 Level 4).

1. Bersyukur

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ubed –sapaan akrabnya- sangat senang dapat ambil bagian dalam Indonesia Masters 2026. Jadi, ajang itu akan menjadi pengalaman berharga buat kariernya profesionalnya.

"Saya mau ucap syukur Alhamdulillah sudah bisa diberi kesempatan bermain di Istora Senayan kali ini. Terutama pertama kali saya bermain di Istora," kata Ubed dalam konferensi pers, dikutip Selasa (20/1/2026).

"Sangat antusias, ingin kasih performa yang terbaiklah di Istora ini," tambah pria asal Jawa Timur tersebut.

 

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
