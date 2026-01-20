Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Targetkan 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2026, Singgung Ganda Putra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |00:11 WIB
PBSI Targetkan 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2026, Singgung Ganda Putra
PBSI menargetkan dua gelar juara di Indonesia Masters 2026 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyebut pihaknya menargetkan dua titel juara di Indonesia Masters 2026. Salah satu sektor yakni ganda putra, dinilai punya peluang bagus.

Indonesia Masters 2026 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta, 20-25 Januari. Turnamen berlevel Super 500 ini menyediakan hadiah total USD500 ribu atau setara Rp8 miliar.

1. Ganda Putra

Kabid Binpres PBSI Eng Hian (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Eng Hian mengatakan, persiapan tim Indonesia dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dalam program tiap sektor. Sebab, mereka ingin berjaya dalam ajang tersebut.

"Secara objektif, PBSI menetapkan target dua medali pada Daihatsu Indonesia Masters 2026,” kata Eng Hian dalam konferensi pers di Istora Senayan, dikutip Selasa (20/1/2026).

Koh Didi –sapaan akrabnya- tidak merinci sektor mana yang ditargetkan menjadi juara. Hanya saja, ia menyinggung ganda putra yang dinilai punya peluang besar.

“Beberapa sektor, khususnya ganda putra, memiliki peluang yang relatif lebih besar berdasarkan performa, kedalaman skuad, dan stabilitas pasangan," tegas Eng Hian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196305/jonatan_christie_mengaku_keputusannya_mundur_dari_indonesia_masters_2026_sangat_berat_tapi_sudah_dipikirkan_matang_matang-ldKr_large.jpg
Mundur dari Indonesia Masters 2026, Jonatan Christie: Keputusan yang Sangat Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196278/jonatan_christie_memutuskan_mundur_dari_indonesia_masters_2026-9iI7_large.jpg
Breaking News: Jonatan Christie Mundur dari Indonesia Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196268/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_2026_di_vision-GO79_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters 2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196227/panitia_berharap_indonesia_masters_2026_bisa_menghadirkan_kesan_berbeda_untuk_penonton_dan_atlet-2aKO_large.jpg
Indonesia Masters 2026 Digelar Mulai Besok, Panitia Harap Bisa Hadirkan Kesan Berbeda untuk Atlet dan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/40/3196057/apriyani_rahayu-zlXs_large.jpg
Babak Baru Petualangan Apriyani Rahayu: Gandeng Lanny Tria Mayasari di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/40/3195973/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-k3K7_large.jpg
Jelang Indonesia Masters 2026: Berlatih Lebih Keras, Fajar/Fikri Tambah Kekuatan Pukulan Smash
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement