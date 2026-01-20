PBSI Targetkan 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2026, Singgung Ganda Putra

PBSI menargetkan dua gelar juara di Indonesia Masters 2026 (Foto: PBSI)

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyebut pihaknya menargetkan dua titel juara di Indonesia Masters 2026. Salah satu sektor yakni ganda putra, dinilai punya peluang bagus.

Indonesia Masters 2026 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta, 20-25 Januari. Turnamen berlevel Super 500 ini menyediakan hadiah total USD500 ribu atau setara Rp8 miliar.

1. Ganda Putra

Eng Hian mengatakan, persiapan tim Indonesia dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dalam program tiap sektor. Sebab, mereka ingin berjaya dalam ajang tersebut.

"Secara objektif, PBSI menetapkan target dua medali pada Daihatsu Indonesia Masters 2026,” kata Eng Hian dalam konferensi pers di Istora Senayan, dikutip Selasa (20/1/2026).

Koh Didi –sapaan akrabnya- tidak merinci sektor mana yang ditargetkan menjadi juara. Hanya saja, ia menyinggung ganda putra yang dinilai punya peluang besar.

“Beberapa sektor, khususnya ganda putra, memiliki peluang yang relatif lebih besar berdasarkan performa, kedalaman skuad, dan stabilitas pasangan," tegas Eng Hian.