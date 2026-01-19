Mundur dari Indonesia Masters 2026, Jonatan Christie: Keputusan yang Sangat Berat

Jonatan Christie mengaku keputusannya mundur dari Indonesia Masters 2026 sangat berat tapi sudah dipikirkan matang-matang (Foto: X/@INABadminton)

JAKARTA – Jonatan Christie mengakui keputusan untuk mundur dari Indonesia Masters 2026 Super 500 sangat berat. Apalagi, ajang ini berpotensi ditonton oleh keluarganya secara langsung.

Pengunduran diri itu disampaikan Jonatan satu hari sebelum dimulainya turnamen atau babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Turnamen itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 20-25 Januari.

1. Pertimbangan Matang

Jonatan mengatakan sudah mempertimbangkan sangat matang keputusannya itu. Hal itu dikarenakan demi kebaikannya yang mengharuskan menepi sejenak.

"Keputusan yang sangat berat untuk diambil karena bagaimanapun juga bermain di rumah sendiri adalah sebuah kebanggaan. Bisa ditonton keluarga dan fans secara langsung," kata Jonatan dalam keterangan resmi PBSI, Senin (19/1/2026).

"Tapi kembali lagi saya tetap harus mendengarkan tubuh dan pikiran saya yang memang sudah dipakai maksimal dalam dua minggu ke belakang," tambah pria berusia 28 tahun itu.