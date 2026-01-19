Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters 2026 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Turnamen yang selalu ditunggu akhirnya hadir kembali, Daihatsu Indonesia Masters 2026 digelar pada 20–25 Januari 2026 dan seluruh pertandingannya bisa kamu saksikan live streaming di VISION+. Nonton dengan klik link di sini.

Indonesia Masters dikenal selalu menyuguhkan pertandingan seru sejak hari pertama. Dari laga-laga awal yang padat, kejutan dari pemain unggulan, sampai duel ketat para bintang dunia, semuanya siap memanjakan penonton. Apalagi saat wakil Indonesia turun bertanding, atmosfer dijamin makin panas.

Pada edisi tahun ini, sejumlah nama besar siap mencuri perhatian, mulai dari tunggal putra andalan Indonesia Jonatan Christie, rival kuat dari Thailand Kunlavut Vitidsarn, hingga tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon

Dari sektor putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani siap memberikan perlawanan terbaik. Sementara di ganda putra, duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga akan berjuang membawa nama Indonesia melaju sejauh mungkin.

Jadwal Lengkap Tayang Daihatsu Indonesia Masters 2026

Selasa, 20 Januari 2026

07:45 WIB | Day 1 – SPORTSTARS

08:00 WIB | Day 1– SPORTSTARS 3

08:00 WIB | Day 1 – SPORTSTARS 4

Rabu, 21 Januari 2026

07:45 WIB | Day 2 – SPORTSTARS

08:00 WIB | Day 2 – SPORTSTARS 3

09:00 WIB | Day 2 – SPORTSTARS 4

Kamis, 22 Januari 2026

08:45 WIB | Day 3 – SPORTSTARS

09:00 WIB | Day 3 – SPORTSTARS 3

09:00 WIB | Day 3 – SPORTSTARS 4

Jumat, 23 Januari 2026

13:15 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS

13:30 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS 3

13:30 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS 4