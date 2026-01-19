JAKARTA – Turnamen yang selalu ditunggu akhirnya hadir kembali, Daihatsu Indonesia Masters 2026 digelar pada 20–25 Januari 2026 dan seluruh pertandingannya bisa kamu saksikan live streaming di VISION+. Nonton dengan klik link di sini.
Indonesia Masters dikenal selalu menyuguhkan pertandingan seru sejak hari pertama. Dari laga-laga awal yang padat, kejutan dari pemain unggulan, sampai duel ketat para bintang dunia, semuanya siap memanjakan penonton. Apalagi saat wakil Indonesia turun bertanding, atmosfer dijamin makin panas.
Pada edisi tahun ini, sejumlah nama besar siap mencuri perhatian, mulai dari tunggal putra andalan Indonesia Jonatan Christie, rival kuat dari Thailand Kunlavut Vitidsarn, hingga tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon
Dari sektor putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani siap memberikan perlawanan terbaik. Sementara di ganda putra, duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga akan berjuang membawa nama Indonesia melaju sejauh mungkin.
Jadwal Lengkap Tayang Daihatsu Indonesia Masters 2026
Selasa, 20 Januari 2026
07:45 WIB | Day 1 – SPORTSTARS
08:00 WIB | Day 1– SPORTSTARS 3
08:00 WIB | Day 1 – SPORTSTARS 4
Rabu, 21 Januari 2026
07:45 WIB | Day 2 – SPORTSTARS
08:00 WIB | Day 2 – SPORTSTARS 3
09:00 WIB | Day 2 – SPORTSTARS 4
Kamis, 22 Januari 2026
08:45 WIB | Day 3 – SPORTSTARS
09:00 WIB | Day 3 – SPORTSTARS 3
09:00 WIB | Day 3 – SPORTSTARS 4
Jumat, 23 Januari 2026
13:15 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS
13:30 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS 3
13:30 WIB | Quarter Final – SPORTSTARS 4