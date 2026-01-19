Ducati Tampil Gahar! Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Pamer Desmosedici GP26 untuk MotoGP 2026

MADONNA DI CAMPIGLIO – Pabrikan raksasa asal Italia, Ducati Lenovo, resmi memperkenalkan skuad serta wajah baru motor mereka untuk mengarungi musim MotoGP 2026. Duo pembalap bintang, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dipastikan bakal memacu motor dengan balutan livery spesial yang sarat akan makna historis pada musim kompetisi kali ini.

1. Penghormatan untuk Satu Abad Perjalanan Ducati

Peluncuran tim itu berlangsung di Madonna di Campiglio, Italia pada Senin (19/1/2026) sore WIB. Dalam peluncuran itu, hadir langsung Marquez, Bagnaia, serta para petinggi Ducati.

Ducati Lenovo memamerkan desain anyar motor Ducati Desmosedici GP26. Melansir laman resmi Ducati, desain ini sangat spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-100 Ducati.

"Desain baru motor Desmosedici GP26 lahir dari sintesis beberapa dimensi penting identitas kami: dunia balap, di mana motor Desmosedici GP merupakan puncak dari sejarah penelitian dan inovasi; tradisi yang mendahului kami dan terus menginspirasi kami; penghormatan kepada tahun yang unik, peringatan seratus tahun berdirinya Ducati (1926); dan warna merah, bagian integral dari identitas kami," tulis Ducati di laman resminya, Senin (19/1/2026).

Tim Ducati Lenovo luncurkan motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

2. Filosofi Warna Merah Centenario

Warna merah pada motor Marquez dan Bagnaia akan terlihat lebih gelap, sesuai dengan identitas murni Ducati. Warna merah ini diberi nama 'Merah Centenario'.

Beberapa elemen merah yang bersejarah dari Ducati juga disematkan di Desmosedici GP26. Di antaranya ada merah Grand Sport Marianna tahun 1955, yang menandai masuknya Ducati ke dunia balap motor.