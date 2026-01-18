Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final India Open 2026: Kalah dari Wakil Taiwan, Jonatan Christie Raih Runner-Up

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:59 WIB
Hasil Final India Open 2026: Kalah dari Wakil Taiwan, Jonatan Christie Raih Runner-Up
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Langkah tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk meraih takhta tertinggi di India Open 2026 harus terhenti di partai puncak. Jonatan dipaksa mengakui keunggulan wakil Taiwan, Lin Chun Yi, melalui kekalahan dua gim langsung 10-21 dan 18-21 dalam laga final yang berlangsung di Indira Gandhi Indoor Stadium, Minggu (18/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan berusaha tampil tenang melawan Lin Chun Yi dalam gim pertama. Namun, Lin Chun Yi bermain cukup agresif dengan langsung mendulang poin atas lawan.

Saat ini Lin Chun Yi dapat unggul 6-1 atas Jonatan. Jonatan pun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dari lawan.

Lin Chun Yi terus memperlebar jarak keunggulan atas Jonatan dengan pola menekan. Saat ini dia unggul dari lawan dengan poin 9-3.

Jonatan Christie
Jonatan Christie

Jonatan cukup kesulitan meladeni permainan dari Lin Chun Yi. Alhasil, Jonatan masih tertinggal dari lawan dengan skor 5-16.

Lin Chun Yi menutup gim pertama dengan catatan manis. Dia menaklukkan Jonatan dengan cukup mudah ditandai skor akhir 21-10.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195433/jonatan_christie-4jCb_large.jpg
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195201/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-DpK9_large.jpg
Hasil India Open 2026: Sabar/Reza Rebut Tiket 16 Besar Usai Hajar Wakil Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195187/putri_kusuma_wardani-QUi3_large.jpg
Hasil India Open 2026: Putri KW Melaju ke 16 Besar Usai Susah Payah Kalahkan Michelle Li
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195058/putri_kw_berjuang_maksimal_di_india_open_2026_pbsi-zVPa_large.jpg
Unggulan Keenam, Pebulu Tangkis Indonesia Putri KW Juara India Open 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194752/lanny_tria_mayasari_bersama_amallia_cahaya-2krU_large.jpg
Hasil Drawing India Open 2026: Hanya Kirim 4 Wakil, Lanny/Amallia Langsung Dijegal Unggulan Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/40/3196033//dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BM2Q_large.jpeg
Kisah Dramatis Dejan/Bernadine: Berawal dari Ancaman Cerai Pelatih, Kini Menembus Level Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement