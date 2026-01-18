Hasil Final India Open 2026: Kalah dari Wakil Taiwan, Jonatan Christie Raih Runner-Up

NEW DELHI – Langkah tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk meraih takhta tertinggi di India Open 2026 harus terhenti di partai puncak. Jonatan dipaksa mengakui keunggulan wakil Taiwan, Lin Chun Yi, melalui kekalahan dua gim langsung 10-21 dan 18-21 dalam laga final yang berlangsung di Indira Gandhi Indoor Stadium, Minggu (18/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan berusaha tampil tenang melawan Lin Chun Yi dalam gim pertama. Namun, Lin Chun Yi bermain cukup agresif dengan langsung mendulang poin atas lawan.

Saat ini Lin Chun Yi dapat unggul 6-1 atas Jonatan. Jonatan pun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dari lawan.

Lin Chun Yi terus memperlebar jarak keunggulan atas Jonatan dengan pola menekan. Saat ini dia unggul dari lawan dengan poin 9-3.

Jonatan Christie

Jonatan cukup kesulitan meladeni permainan dari Lin Chun Yi. Alhasil, Jonatan masih tertinggal dari lawan dengan skor 5-16.

Lin Chun Yi menutup gim pertama dengan catatan manis. Dia menaklukkan Jonatan dengan cukup mudah ditandai skor akhir 21-10.