HOME SPORTS NETTING

Jadi Harapan Satu-satunya Indonesia di All England 2026, Raymond/Joaquin Siap Habis-habisan di Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |10:53 WIB
Jadi Harapan Satu-satunya Indonesia di All England 2026, Raymond/Joaquin Siap Habis-habisan di Semifinal
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
BIRMINGHAM – Harapan Indonesia untuk membawa pulang gelar dari ajang bulu tangkis tertua di dunia kini bertumpu sepenuhnya pada pundak pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di semifinal All England 2026, duet ganda putra ini memohon doa restu serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Tanah Air agar mampu memberikan performa terbaik di partai krusial nanti.

Raymond/Joaquin berhasil melesat ke semifinal All England 2026. Keduanya sukses mengalahkan unggulan ketiga asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di babak perempat final pada Jumat 6 Maret 2026 kemarin.

Secara mengejutkan, Raymond/Joaquin berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Sementara, wakil-wakil Indonesia lainnya seperti Alwi Farhan (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran) berguguran di perempat final.

Raymond mengaku tak menyangka bisa melangkah sampai semifinal turnamen berlevel Super 1000 itu. Senada dengan tandemnya, Joaquin pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat Tanah Air.

Raymond dan Nikolaus All England 2026 PBSI
Raymond dan Nikolaus di All England 2026 PBSI

1. Ambisi Memberikan yang Terbaik untuk Indonesia

"Puji Tuhan pastinya senang bisa melaju ke semifinal All England, salah satu tujuan atlet bulutangkis untuk main di sini. Saya tidak sabar merasakan atmosfer semifinal dan pengen melakukan yang terbaik untuk Indonesia," ujar Raymond dilansir dari rilis resmi PBSI, Sabtu (7/3/2026).

"Tidak menyangka bisa lolos hingga semifinal tapi kami mau membuktikan untuk semua yang meragukan kami bahwa kami bisa dan mohon doa dan dukungan untuk besok," timpal Joaquin.

 

Telusuri berita Sport lainnya
