HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Toprak Razgatlioglu Tuntaskan Mimpi Balapan Bareng Marc Marquez di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |11:55 WIB
Kisah Toprak Razgatlioglu Tuntaskan Mimpi Balapan Bareng Marc Marquez di MotoGP 2026
Toprak Razgatlioglu (kiri) siap menggila di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@toprakrazgatlioglu7)
A
A
A

PEMBALAP asal Turki, Toprak Razgatlioglu, akan menjalani debut di MotoGP 2026. Ia pun tidak menyangka mimpinya menjadi nyata dapat satu lintasan dengan pembalap Ducati Lenovo, yakni Marc Marquez.

Toprak Razgatlioglu merapat ke Pramac Racing menggantikan Miguel Oliveira. Nantinya, juara dunia tiga kali WSBK ini akan bertandem dengan Jack Miller.

1. Toprak Razgatlioglu Motivasi Tampil Maksimal di MotoGP 2026

Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu perkuat Pramac Yamaha di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/pramacracing)
Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu perkuat Pramac Yamaha di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/pramacracing)

Toprak Razgatlioglu tidak menyangka akhirnya berkompetisi dengan Marc Marquez. Ia pun termotivasi memberikan yang terbaik di MotoGP 2026.

"Itu (satu lintasan dengan Marc Marquez) akan menjadi mimpi, kecuali jika dia memutuskan untuk pensiun. Saya sangat menghormatinya," kata Toprak Razgatlioglu, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (15/1/2025).

2. Toprak Razgatlioglu Jadikan Marc Marquez sebagai Panutan

Pembalap 27 tahun itu mengatakan Marc Marquez sebagai panutan. Ia pun menyatakan tidak gentar berhadapan dengan pembalap asal Spanyol tersebut.

"Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Marc Marquez adalah legenda dan orang yang rendah hati, tanpa berpikir dirinya seorang superstar," ucap Marc Marquez.

 

