Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali di SEA Games 2025, Prabowo: Jangan Hanya Diberi Terima Kasih!

Presiden RI Prabowo Subianto merasa perjuangan atlet di ajang apa pun layak diberi penghargaan nyata (Foto: Biro Pers Setpres RI)

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menyerahkan bonus untuk atlet peraih medali di SEA Games 2025. Ia berpesan agar perjuangan pahlawan olahraga harus dihargai secara nyata.

Kontingen Indonesia meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu di SEA Games 2025, sehingga menjadi runner-up. Itu melebihi target dari Kemenpora RI yakni 80 emas dan posisi tiga besar.

1. Bonus SEA Games 2025

Sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet, pemerintah memberikan bonus. Untuk perorangan, peraih medali emas mendapat Rp1 miliar, lalu perak Rp315 juta, dan perunggu Rp157,5 juta.

Sedangkan, untuk atlet ganda, peraih medali emas diberi Rp800 juta, medali perak Rp252 juta, dan medali perunggu Rp126 juta. Lalu, untuk kategori beregu, emas dihargai Rp500 juta, perak Rp220,5 juta, dan medali perunggu Rp110,25 juta.

Bonus juga diterima oleh pelatih. Perorangan/ganda menerima Rp300 juta untuk emas, Rp126 juta untuk perak, dan Rp63 juta untuk perunggu. Sedangkan, pelatih beregu mendapat Rp400 juta untuk emas, Rp189 juta untuk perak, dan Rp94,5 juta untuk perunggu.

Usai bagi-bagi bonus itu, Prabowo menegaskan penghargaan kepada atlet tidak boleh berhenti pada ucapan terima kasih semata. Jerih payah mereka yang mengharumkan nama bangsa harus dihormati dan dihargai secara nyata.

“Jangan hanya terima kasih, gampang terima kasih, tapi kita benar-benar hormati, hargai jerih payah Saudara,” ujar Prabowo, dikutip Minggu (11/1/2026).