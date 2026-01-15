Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!

Wang Zhiyi delapan kali kalah beruntun dari An Se Young di final. (Foto: Instagram/@wang_zhiyi_)

KISAH apes pebulu tangkis China Wang Zhiyi, 8 kali kalah beruntun dari An Se Young di final akan diulas Okezone. Wang Zhiyi merupakan salah satu pebulu tangkis top yang dimiliki China saat ini, tepatnya di nomor tunggal putri.

Sejak 2019, pebulu tangkis 25 tahun ini telah memenangkan 11 gelar di ajang BWF World Tour. Gelar terbaru didapatkan di Hong Kong Open 2025 yang dilangsungkan pada 14 September 2025. Bersua sang rekan senegara Han Yue di final, Wang Zhiyi menang 21-14 dan 24-22.

Sementara di nomor beregu Wang Zhiyi juga membantu China memenangkan banyak gelar. Ia tercatat membantu China dua kali juara Piala Uber (2020 dan 2024) serta tiga kali jawara Piala Sudirman (2021, 2023 dan 2025).

1. Delapan Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final BWF World Tour

An Se Young dominan atas Wang Zhiyi. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

Sejak 2019, Wang Zhiyi sudah 25 kali lolos ke final level BWF World Tour. Dari 25 partai final yang dijalani, 11 di antaranya diakhiri dengan kemenangan.

Ada beberapa ajang bergengsi yang berhasil dimenangkan Wang Zhiyi, yakni China Open 2024 dan 2025 serta BWF World Tour Finals 2024. Namun, dari serangkaian final yang dijalani, ada satu pebulu tangkis yang menjadi momok Wang Zhiyi.

Momok yang dimaksud adalah peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, An Se Young! Pebulu tangkis asal Korea Selatan ini begitu dominan atas Wang Zhiyi.