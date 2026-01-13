Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cara Nonton Streaming Australian Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |12:36 WIB
Cara Nonton Streaming Australian Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Australian Open 2026 dapat disaksikan di VISION+. (Foto: VISION+)
A
A
A

AWAL tahun 2026 akan dibuka dengan salah satu panggung olahraga paling bergengsi di dunia, Australian Open 2026. Turnamen Grand Slam pertama musim ini akan berlangsung mulai 18 Januari hingga 1 Februari 2026, menghadirkan duel panas para petenis terbaik dunia.

1. Petenis Top Dunia Ambil Bagian di Australian Open 2026

Dari reli panjang yang menguras stamina, comeback dramatis di lima set, hingga rivalitas penuh gengsi, streaming keseruannya dengan klik link di sini. Australian Open 2026 kembali diramaikan deretan atlet tenis papan atas dunia, mulai dari bintang besar seperti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, dan Alexander Zverev di sektor putra, hingga jajaran petenis elite putri seperti Aryna Sabalenka, hingga Iga Swiatek.

Carlos Alcaraz saat beraksi di Australian Open
Carlos Alcaraz saat beraksi di Australian Open

Bagi pencinta tenis Tanah Air, kamu bisa menikmati seluruh keseruan Australian Open Tennis 2026 secara streaming di VISION+. Mulai dari Charity Match yang dimulai pada 13 Januari 2026, hingga opening ceremony pada 17 Januari dan Matchday 1 dari 18 Januari sampai final pada 1 Februari 2026, semua bisa kamu saksikan di VISION+.

2. Cara Nonton Australian Open 2026 di VISION+

Ikuti langkah mudah berikut untuk nonton streaming Australian Open 2026 di VISION+:

1. Download aplikasi VISION+

Download melalui App Store atau Play Store, atau klik di sini.

2. Login atau daftar akun VISION+

Jika belum punya akun, register gratis dengan email atau nomor ponselmu.

3. Pilih paket berlangganan

Untuk menonton Australian Open 2026, pastikan kamu sudah berlangganan paket beIN Sports harga mulai dari Rp36.000,- perbulan.

4. Selesaikan pembayaran dan mulai nikmati streaming-nya

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
