HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Singkirkan Unggulan India, Fajar/Fikri Segel Tiket Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |19:09 WIB
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Singkirkan Unggulan India, Fajar/Fikri Segel Tiket Semifinal
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses melangkah ke babak semifinal Malaysia Open 2026 setelah menumbangkan wakil kuat India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Melalui duel sengit yang menguras tenaga, Fajar/Fikri berhasil menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 23-21.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempatfinal. Laga tersebut dimainkan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (9/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri tampil ngotot melawan Satwiksairaj/Chirag dalam gim pertama. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka terus menekan Satwiksairaj/Chirag untuk mengamankan poin demi poin.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Saat ini Fajar/Fikri dapat unggul 7-3 atas Satwiksairaj/Chirag. Fajar/Fikri terus berusaha memperlebar keunggulan atas lawan agar menang mudah.

Satwiksairaj/Chirag cukup kesulitan meladeni permainan Fajar/Fikri. Sebab, saat ini mereka masih tertinggal 8-16 dari Fajar/Fikri.

 

