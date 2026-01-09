Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Singkirkan Unggulan India, Fajar/Fikri Segel Tiket Semifinal

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses melangkah ke babak semifinal Malaysia Open 2026 setelah menumbangkan wakil kuat India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Melalui duel sengit yang menguras tenaga, Fajar/Fikri berhasil menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 23-21.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempatfinal. Laga tersebut dimainkan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (9/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri tampil ngotot melawan Satwiksairaj/Chirag dalam gim pertama. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka terus menekan Satwiksairaj/Chirag untuk mengamankan poin demi poin.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Saat ini Fajar/Fikri dapat unggul 7-3 atas Satwiksairaj/Chirag. Fajar/Fikri terus berusaha memperlebar keunggulan atas lawan agar menang mudah.

Satwiksairaj/Chirag cukup kesulitan meladeni permainan Fajar/Fikri. Sebab, saat ini mereka masih tertinggal 8-16 dari Fajar/Fikri.