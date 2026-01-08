Advertisement
SPORT LAIN

Kalungkan 5 Emas dan 2 Perak, Martina Ayu Bikin Presiden Prabowo Takjub di Penyerahan Bonus SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |21:57 WIB
Kalungkan 5 Emas dan 2 Perak, Martina Ayu Bikin Presiden Prabowo Takjub di Penyerahan Bonus SEA Games 2025
Momen Presiden Prabowo takjub dengan jumlah medali SEA Games 2025 Martina Ayu. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat)
JAKARTA — Gemuruh tepuk tangan dan tawa bangga memenuhi Istana Negara saat Presiden Prabowo Subianto secara spontan menghitung satu per satu medali yang melingkar di leher atlet triathlon andalan Indonesia, Martina Ayu Pratiwi. Momen hangat tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian upacara penyerahan bonus bagi para pahlawan olahraga yang telah berjuang di SEA Games 2025, Kamis (8/1/2026).

Martina Ayu, yang menjadi atlet pertama yang menerima bonus secara simbolis, tampil memukau dengan beban lima medali emas dan dua medali perak yang dikalungkan di lehernya. Koleksi medali tersebut merupakan buah kerja kerasnya dari tiga cabang olahraga sekaligus, yakni triathlon, duathlon, dan aquathlon.

1. Apresiasi Spontan dan Kebanggaan Kepala Negara

Deretan prestasi tersebut tampak membuat Presiden Prabowo sangat terkesan. Ia pun secara antusias menghitung langsung medali-medali Martina Ayu di hadapan para undangan dengan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Aksi spontan itu sontak memancing tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang ikut merasakan kebanggaan sang Kepala Negara.

Momen Presiden menghitung medali Martina Ayu bukan sekadar gestur spontan. Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa kerja keras dan pengorbanan para atlet Indonesia benar-benar diperhatikan serta dihargai oleh negara. Lebih dari itu, momen tersebut juga menjadi penyemangat bagi generasi atlet berikutnya untuk terus mengharumkan Merah Putih di kancah internasional.

“Tadi sempat deg-degan di depan, deg-degan bisa bertemu langsung Presiden Pak Prabowo dan sangat dekat tadi di depan,” ucap Martina Ayu usai menerima bonus di Istana Negara, Kamis (8/1).

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Martina Ayu Pratiwi. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

2. Simbol Kebangkitan Prestasi Olahraga Nasional

Prestasi Martina Ayu menjadi salah satu simbol keberhasilan besar kontingen Indonesia di SEA Games ke-33 Thailand. Secara keseluruhan, Tim Merah Putih finis di peringkat kedua klasemen akhir dengan raihan 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu.

 

