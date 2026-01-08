Serahkan Bonus Rp1 Miliar untuk Peraih Emas SEA Games 2025, Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan bonus apresiasi kepada para pahlawan olahraga Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Dalam prosesi yang digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/1/2026), Presiden secara langsung mengapresiasi kerja keras para atlet yang berhasil melampaui target medali emas pemerintah.

"Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara-saudara sekalian menjaga kehormatan bangsa Indonesia," kata Prabowo mengawali sambutannya.

1. Penyerahan Simbolis dan Rincian Nominal Fantastis

Dari pantauan Okezone, Presiden Prabowo tampak memberikan secara simbolis buku rekening yang telah berisi bonus kepada para perwakilan atlet di antaranya atlet wushu Indonesia, Edgar Xavier Marvelo, atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi termasuk atlet skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo.

Peraih medali emas perorangan mendapatkan Rp1 miliar, sementara peraih medali emas beregu memperoleh Rp500 juta per orang. Adapun peraih medali perak beregu mendapatkan Rp220.500.000 per orang, dan peraih medali perunggu beregu mengantongi Rp110.250.000 per orang.

Presiden Prabowo cairkan bonus untuk atlet SEA Games 2025. (Binti Mufarida/Okezone)

2. Prestasi Gemilang dan Pelampauan Target Nasional

Diketahui, pemberian bonus ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Indonesia menutup SEA Games ke-33 dengan total raihan 333 medali, terdiri atas 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Torehan medali emas tersebut secara resmi melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yakni 80 medali emas.