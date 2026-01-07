Pulang ke Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Targetkan Juara di Proliga 2026

JAKARTA – Bintang voli putri nasional, Megawati Hangestri, memasang target tinggi untuk membawa Jakarta Pertamina Enduro (JPE) merengkuh takhta juara Proliga 2026. Kembali ke pelukan tim yang membesarkan namanya, atlet berjuluk Megatron ini merasa sangat termotivasi karena JPE memiliki ikatan emosional yang mendalam dalam perjalanan karier profesionalnya.

Megawati Hangestri kembali berkiprah di Indonesia setelah malang melintang di kancah internasional. Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur, itu kembali ke tim yang mengorbitkannya, Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026.

Meskipun kembali sebagai pemain baru, Megawati masih merasakan kehangatan JPE. Situasi sedikit berbeda, tetapi Megawati sangat senang bisa berada di "rumah".

"Kami sering bercanda, membangun kekompakan tim, itu saja sih. Saya juga kembali ke rumah setelah lama merantau. Kebetulan sekarang sedang free, jadi akhirnya bisa kembali ke tim yang sama. Mungkin situasinya sedikit berbeda karena pelatih baru, tapi manajer dan orang-orangnya masih sama. Wajah-wajah lama juga masih ada," kata Megawati di Jakarta, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)

1. Membangun Chemistry

Megawati Hangestri memulai kiprahnya ketika tim JPE masih bernama Jakarta Pertamina Energi pada 2015. Megawati kini hanya perlu menyesuaikan diri dengan skuad.