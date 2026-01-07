Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26, Nomor 1 Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |21:01 WIB
4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26, Nomor 1 Marc Marquez
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
SEBANYAK 4 pembalap top MotoGP yang pakai motor Ducati Desmosedici GP26. Ya, Ducati Corse resmi memperkuat dominasinya di lintasan MotoGP dengan menambah jumlah motor spesifikasi pabrikan terbaru untuk musim 2026.

Jika pada musim sebelumnya hanya ada tiga pembalap yang mendapatkan unit motor terbaru, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah menjadi empat unit Desmosedici GP26. Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap performa para pembalap satelit yang tampil impresif.

General Manager Ducati, Gigi Dall’Igna, menegaskan penambahan dukungan ini bertujuan agar potensi pembalap dan tim dapat berkembang maksimal, sekaligus menjadi nilai tambah bagi keluarga besar pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)
Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Sebagai ujung tombak tim pabrikan, Marc Marquez tetap menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pengembangan terbaru. Juara dunia sembilan kali ini akan menggunakan GP26 untuk terus bersaing di barisan depan dan mengincar gelar juara dunia ke-10 dalam kariernya.

Pada musim lalu, Marquez mampu memaksimalkan potensi GP25 dan sukses menjadi juara dunia MotoGP 2025. Lantas sanggupkah The Baby Alien menaklukkan motor terbaru Ducati di musim ini?

2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Ducati Corse)

Selain Marquez, rekannya di tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, juga pasti mendapatkan unit mesin terbaru. Bagnaia bersama Marquez akan bahu-membahu mengembangkan performa mesin GP26 agar tetap menjadi motor paling ditakuti oleh pabrikan lain seperti KTM, Aprilia, hingga Yamaha.

Hanya saja Bagnaia pasti akan berusaha memahami betul motor terbaru Ducati nanti. Ia tentu tidak mau kejadian musim 2025 terulang, di mana Bagnaia kesulitan beradaptasi dengan motor GP25.

 

