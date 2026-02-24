Davide Tardozzi Komentari Marc Marquez yang 3 Kali Jatuh di Sirkuit Buriram saat Tes Pramusim MotoGP 2026

BURIRAM – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, angkat bicara mengenai tiga kecelakaan yang menimpa Marc Marquez di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada Tes Pramusim MotoGP 2026. Ia yakin hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa.

Sejatinya, Marquez mencatatkan hasil apik selama dua hari tes pramusim di Sirkuit Buriram pada 21-22 Februari 2026. Secara keseluruhan, pebalap berjuluk Baby Alien itu finis posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 28,836 detik.

Hanya saja, Marquez mengalami nasib sial dengan jatuh sebanyak tiga kali selama rangkaian tes pramusim. Situasi tersebut tentu membuat segelintir pihak ragu dengan performanya pada seri balapan pembuka, MotoGP Thailand 2026, pada 27 Februari hingga 1 Maret.

1. Tenang

Alih-alih ikut merasa cemas, pihak Ducati justru menanggapinya dengan tenang. Tardozzi tetap percaya diri Marquez bakal tetap menjadi sosok yang perlu dikalahkan para rivalnya pada seri perdana nanti.

“Saya rasa itu tidak terlalu memengaruhi Marc jika dia terjatuh. Itu tidak berdampak pada performanya. Kami tahu Marc akan menjadi salah satu kandidat juara sejak balapan pertama,” kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (24/2/2026).

Pria asal Italia itu juga tidak ingin ambil pusing jika kenyataannya Marquez akan kembali bernasib sial di seri balapan pertama. Sebab, kompetisi masih sangat panjang.