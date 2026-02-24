Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi Komentari Marc Marquez yang 3 Kali Jatuh di Sirkuit Buriram saat Tes Pramusim MotoGP 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |21:10 WIB
Davide Tardozzi Komentari Marc Marquez yang 3 Kali Jatuh di Sirkuit Buriram saat Tes Pramusim MotoGP 2026
Marc Marquez alami tiga kecelakaan dalam Tes Pramusim MotoGP 2026 di Thailand (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, angkat bicara mengenai tiga kecelakaan yang menimpa Marc Marquez di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada Tes Pramusim MotoGP 2026. Ia yakin hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa.

Sejatinya, Marquez mencatatkan hasil apik selama dua hari tes pramusim di Sirkuit Buriram pada 21-22 Februari 2026. Secara keseluruhan, pebalap berjuluk Baby Alien itu finis posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 28,836 detik. 

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Thailand (Foto: Ducati Corse)

Hanya saja, Marquez mengalami nasib sial dengan jatuh sebanyak tiga kali selama rangkaian tes pramusim. Situasi tersebut tentu membuat segelintir pihak ragu dengan performanya pada seri balapan pembuka, MotoGP Thailand 2026, pada 27 Februari hingga 1 Maret.

1. Tenang

Alih-alih ikut merasa cemas, pihak Ducati justru menanggapinya dengan tenang. Tardozzi tetap percaya diri Marquez bakal tetap menjadi sosok yang perlu dikalahkan para rivalnya pada seri perdana nanti.

“Saya rasa itu tidak terlalu memengaruhi Marc jika dia terjatuh. Itu tidak berdampak pada performanya. Kami tahu Marc akan menjadi salah satu kandidat juara sejak balapan pertama,” kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (24/2/2026). 

Pria asal Italia itu juga tidak ingin ambil pusing jika kenyataannya Marquez akan kembali bernasib sial di seri balapan pertama. Sebab, kompetisi masih sangat panjang. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/38/3203350/alex_rins_gagal_unjuk_gigi_di_tes_pramusim_bersama_malaysia_alexrins-OIWT_large.jpg
Alex Rins Pesimistis Lihat Motor Yamaha Jelang MotoGP 2026: Kami Tertinggal dari Pesaing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/38/3203331/francesco_bagnaia_siap_menggila_di_motogp_2026_pecco63-uaqL_large.jpg
Alasan Ini Bikin Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez dan Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203175/francesco_bagnaia-fS6d_large.jpg
Francesco Bagnaia Sebut DNA GP26 Lebih Garang dan Cocok dengan Gaya Balapnya, Siap Menggila di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203161/pedro_acosta-qPXo_large.jpg
Dominasi Ducati dan Aprilia Tak Terbendung Jelang MotoGP 2026, Pedro Acosta Desak KTM Berbenah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203221/pembalap_motogp_2026-cTae_large.jpg
5 Calon Juara MotoGP Thailand 2026, Nomor 1 Rajanya Sirkuit Buriram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203224/marc_marquez-H5MU_large.jpg
Marc Marquez Buka Suara Usai Kecelakaan Tiga Kali di Tes Pramusim MotoGP Thailand 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement