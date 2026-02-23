Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Juara MotoGP Thailand 2026, Nomor 1 Rajanya Sirkuit Buriram!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:05 WIB
5 Calon Juara MotoGP Thailand 2026, Nomor 1 Rajanya Sirkuit Buriram!
Para pembalap MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LIMA calon juara MotoGP Thailand 2026 menarik diulas. Salah satunya raja Sirkuit Buriram karena sudah banyak meraih kemenangan di sirkuit tersebut.

Ya, ajang MotoGP 2026 akhirnya akan dimulai pada akhir pekan ini. Balapan seri perdana yang bertajuk MotoGP Thailand 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026.

Tentunya, para pembalap ingin membuka seri dengan kemenangan. Tak ayal, persaingan sengit diprediksi sudah terjadi di balapan utama. Lantas, ada sejumlah nama yang difavoritkan menang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Pemenang MotoGP Thailand 2026

1. Marc Marquez

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Salah satu calon juara MotoGP Thailand 2026 adalah Marc Marquez. Dia bisa dibilang rajanya Sirkuit Buriram.

Bagaimana tidak, dari enam balapan MotoGP yang sudah digelar di sirkuit tersebut, Marquez sukses catatkan 3 kemenangan. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah ukir catatan manis sejak seri perdana MotoGP Thailand yang berlangsung pada 2018. Kemudian, Marquez pertahankan tren positifnya pada 2019.

Ajang MotoGP Thailand diketahui sempat tidak digelar pada 2020 dan 2021 karena Covid-19 yang merebak. Setelah digelar kembali pada 2022, Marquez sempat seret meraih kemenangan di sana. Tetapi, pada 2025, dia bangkit dan tunjukkan tajinya lagi. Dia menang di musim perdananya membela tim pabrikan Ducati.

Dengan catatan apik tersebut, tak heran, Marquez akan turut difavoritkan juara MotoGP Thailand 2026. Apalagi, dia tampil ciamik sepanjang tahun kemarin karena berhasil rebut gelar juara dunia MotoGP.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Lalu, ada Francesco Bagnaia. Dia dipastikan usung misi kebangkitan di MotoGP 2026. Pasalnya, tahun lalu, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merana hingga gagal menempati 3 besar di klasemen akhir pembalap.

Kans Bagnaia bangkit musim ini sejak seri perdana pun terbuka lebar. Pasalnya, dia punya jejak manis di Sirkuit Buriram. Bagnaia sukses menang di MotoGP Thailand pada 2024. Musim itu, Bagnaia sendiri diketahui nyaris juara. Sayangnya, dia kalah saing dari Jorge Martin hingga harus puas jadi runner-up saja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203224/marc_marquez-H5MU_large.jpg
Marc Marquez Buka Suara Usai Kecelakaan Tiga Kali di Tes Pramusim MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/38/3203106/simak_jadwal_lengkap_motogp_thailand_2026_pekan_ini_di_sirkuit_internasional_chang-hCn0_large.jpg
Jadwal MotoGP Thailand 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Langsung Menang di Seri Perdana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203013/marc_marquez-eyCJ_large.jpg
Johann Zarco Bocorkan Penyebab Marc Marquez Jadi Ancaman Nyata di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203012/marc_marquez-Q7kp_large.jpg
Kisah di Balik Alasan Marc Marquez dan Ducati Belum Umumkan Perpanjangan Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203062/marco_bezzecchi-KPmd_large.jpg
Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Kedua: Marco Bezzecchi Bikin Kejutan, Marc Marquez Ke-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/38/3203046/francesco_bagnaia-V2XO_large.jpg
Teka-Teki Masa Depan Francesco Bagnaia: Isu ke Aprilia Memanas, Keputusan Final Sudah Diambil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement