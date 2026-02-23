5 Calon Juara MotoGP Thailand 2026, Nomor 1 Rajanya Sirkuit Buriram!

LIMA calon juara MotoGP Thailand 2026 menarik diulas. Salah satunya raja Sirkuit Buriram karena sudah banyak meraih kemenangan di sirkuit tersebut.

Ya, ajang MotoGP 2026 akhirnya akan dimulai pada akhir pekan ini. Balapan seri perdana yang bertajuk MotoGP Thailand 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026.

Tentunya, para pembalap ingin membuka seri dengan kemenangan. Tak ayal, persaingan sengit diprediksi sudah terjadi di balapan utama. Lantas, ada sejumlah nama yang difavoritkan menang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Pemenang MotoGP Thailand 2026

1. Marc Marquez

Salah satu calon juara MotoGP Thailand 2026 adalah Marc Marquez. Dia bisa dibilang rajanya Sirkuit Buriram.

Bagaimana tidak, dari enam balapan MotoGP yang sudah digelar di sirkuit tersebut, Marquez sukses catatkan 3 kemenangan. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah ukir catatan manis sejak seri perdana MotoGP Thailand yang berlangsung pada 2018. Kemudian, Marquez pertahankan tren positifnya pada 2019.

Ajang MotoGP Thailand diketahui sempat tidak digelar pada 2020 dan 2021 karena Covid-19 yang merebak. Setelah digelar kembali pada 2022, Marquez sempat seret meraih kemenangan di sana. Tetapi, pada 2025, dia bangkit dan tunjukkan tajinya lagi. Dia menang di musim perdananya membela tim pabrikan Ducati.

Dengan catatan apik tersebut, tak heran, Marquez akan turut difavoritkan juara MotoGP Thailand 2026. Apalagi, dia tampil ciamik sepanjang tahun kemarin karena berhasil rebut gelar juara dunia MotoGP.

2. Francesco Bagnaia

Lalu, ada Francesco Bagnaia. Dia dipastikan usung misi kebangkitan di MotoGP 2026. Pasalnya, tahun lalu, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merana hingga gagal menempati 3 besar di klasemen akhir pembalap.

Kans Bagnaia bangkit musim ini sejak seri perdana pun terbuka lebar. Pasalnya, dia punya jejak manis di Sirkuit Buriram. Bagnaia sukses menang di MotoGP Thailand pada 2024. Musim itu, Bagnaia sendiri diketahui nyaris juara. Sayangnya, dia kalah saing dari Jorge Martin hingga harus puas jadi runner-up saja.