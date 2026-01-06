Kisah Rika Dwi Latri, Pevoli Supercantik Tim Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia yang Disebut Mirip Penyanyi Raisa

KISAH Rika Dwi Latri, pevoli supercantik Tim Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia yang disebut mirip penyanyi Raisa Andriana akan diulas Okezone. Rika Dwi Latri bukan pemain baru di belantika voli Tanah Air.

Sudah lebih dari 10 tahun, Pevoli 29 tahun ini eksis di dunia profesional voli Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, Rika Dwi Latri membela Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

1. Disebut Mirip Raisa

Rika Dwi Latri dinilai memiliki wajah seperti Raisa Andriana. (Foto: Instagram/rikadwilatri_18)

Medio 2025, banyak netizen di media sosial yang menyebut Rika Dwi Latri mirip penyanti ternama Indonesia, Raisa. Dari model rambut dan gaya saat tersenyum, Rika Dwi Latri sekilas memang mirip dengan mantan istri Hamish Daud tersebut.

Secara prestasi, Rika Dwi Latri juga tidak kalah dengan Raisa. Di saat Raisa mencetak banyak prestasi di dunia Tarik suara, Rika Dwi Latri berkibar di olahraga voli.

Pevoli yang telah memiliki satu anak perempuan ini tercatat memenangkan banyak gelar. Sebut saja tiga gelar Proliga (2013, 2023 dan 2024) serta kampiun Livoli Divisi Utama 2024. Bersama tim nasional, Rika Dwi Latri juga mencetak banyak prestasi, salah satunya medali perunggu di SEA Games 2025.

2. Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Berkekuatan 19 Pemain di Proliga 2026

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berkekuatan 19 pemain di Proliga 2026. Meski ditinggal Megawati Hangestri yang pindah ke Jakarta Pertamina Enduro, kekuatan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia disinyalir tidak menurun karena mendapatkan banyak pemain baru berkualitas.