Jelang IBL 2026, Satria Muda Bandung Launching Tim hingga Jersey di GOR C-Tra Arena

SATRIA Muda Pertamina Bandung secara resmi menggelar launching tim sekaligus perkenalan jersey baru untuk Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Acara dilangsungkan di GOR C-Tra Arena Bandung pada Senin 5 Januari 2026.

Di musim 2026 ini, Satria Muda Bandung memperkenalkan 16 pemain. Sebut saja Jordan Treyvon Ivy-Curry, Yudha Saputera, Abraham Damar Grahita, Widyanta Putra Teja dan Greans Chandra BartesTangkulung sebagai guard.

Satria Muda Bandung luncurkan skuad dan jersey untuk IBL 2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Lanjut ada Julian Alexandre Chalias, Chad Teron Brown di posisi center. M Sandy Ibrahim Aziz, Karl Patrick Utiarahman Gloria, Raden Muhammad Raisha Ramadhan Ma'mur dan Hosea Kenneth sebagai shooting guard. Selain itu ada Juan Laurent Kokodiputra, Dame Diagne, Pandu Wiguna, Jalen Leonard Jones dan Adrien Maxime Alain Chalias sebagai forward.

1. Optimistis Sambut IBL 2026

Managing Director Satria Muda Bandung, Christian Ronaldo Sitepu, menyampaikan rasa optimisnya dengan komposisi tim saat ini. Terlebih tim di bawah kendali pelatih berkualitas atas nama Djordje Jovicic.

“Satria Muda kini benar-benar menjadi bagian dari Kota Bandung, dan kami mengajak seluruh warga Bandung untuk hadir, mendukung, dan menjadi bagian dari perjuangan kami sepanjang musim ini,” ujar Christian.

Ungkapan yang sama dilontarkan pelatih Djordje Jovicic. Pelatih asal Serbia ini optimis dalam menghadapi musim 2026 ini.

“Kami menjalani persiapan dengan fokus tinggi, membangun sistem permainan yang disiplin dan konsisten. Para pemain menunjukkan komitmen dan etos kerja yang sangat baik, serta pemahaman yang semakin kuat terhadap filosofi permainan yang diterapkan,” kata Djordje.