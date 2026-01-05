Luncurkan Tim Jelang Proliga 2026, Jakarta Electric PLN Mobile Targetkan Tembus Grand Final

JAKARTA – Jakarta Electric PLN Mobile resmi meluncurkan tim dan jersey untuk Proliga 2026. Mereka pun berani memasang target tembus ke babak Grand Final!

Proliga 2026 menjadi momentum penting untuk klub yang telah berdiri selama 22 tahun tersebut. Sebelumnya dikenal sebagai Jakarta Electric PLN, kini ada perubahan nama menjadi Jakarta Electric PLN Mobile.

1. Antusias

Jakarta Electric PLN Mobile (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Asisten pelatih Alim Suseno mengatakan, timnya sangat antusias menatap Proliga 2026. Hal tersebut dikarenakan, persiapan Jakarta Electric PLN Mobile sudah cukup baik.

“Kalau persiapan sekarang sudah semakin matang, tidak seperti musim kemarin. Sekarang kami sudah menjalani persiapan selama dua bulan,” ujar Alim dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1/2025).

“Alhamdulillah, persiapan individu dan fisik sudah baik. Tim juga sudah terbentuk. Insya Allah kami siap mengarungi Proliga tahun ini,” tambahnya.

2. Grand Final!

Jakarta Electric PLN Mobile semakin percaya diri dengan kembalinya sang kapten, Agustin Wulandhari, sejak awal musim. Pada Proliga 2026, ia sempat mengalami cedera sehingga baru bisa tampil pada babak final four.

“Kalau musim ini, saya melihat pemain sudah lengkap dan ditambah dua pemain asing. Salah satunya juga pernah bermain di Proliga musim lalu, sehingga sudah diperhitungkan oleh lawan. Karena itu, saya sangat optimistis tim kami bisa melaju ke grand final,” tegas Agustin.