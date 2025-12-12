Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Megawati Hangestri Siap Menggila, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |15:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Megawati Hangestri Siap Menggila, Klik di Sini!
Timnas Voli Putri Indonesia akan menantang Vietnam di lanjutan laga SEA Games 2025 sore ini. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Vietnam di matchday pamungkas Grup B SEA Games 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam akan bertemu di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pada Jumat (12/12/2025) pukul 17.30 WIB.

Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam merupakan dua tim terkuat di Grup B SEA Games 2025. Dibilang begitu karena mereka sudah memastikan tempat di semifinal SEA Games 2025 setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 3-0.

Timnas Voli Putri Indonesia

Vietnam menang 3-0 atas Malaysia dan Myanmar, begitu juga dengan Indonesia. Karena itu, laga nanti sore ini merupakan penentu tim mana yang finis sebagai juara dan runner-up grup.

1. Misi Juara Grup

Kedua tim sama-sama mengincar finis sebagai juara grup. Sebab, jika finis sebagai juara grup, mereka  terhindar dari juara Grup A yang merupakan tuan rumah Thailand.

Thailand merupakan raksasa voli putri Asia Tenggara dan juga Asia. Terbukti dari SEA Games 1995 hingga 2023, medali emas selalu dicetak Timnas Voli Putri Thailand!

Di final SEA Games 2023, Thailand menang 3-1 atas Vietnam. Meski begitu, bukan berarti Vietnam maupun Indonesia tidak memiliki peluang menang atas Thailand.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189422/hasil_perempatfinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan_sudah_diketahui-jLgR_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189406/putri_kusuma_wardani_melaju_ke_semifinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan-KG8Q_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sisihkan Wakil Malaysia, Putri KW Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189405/tim_snooker_putri_indonesia_menorehkan_sejarah_pada_sea_games_2025-6wRY_large.jpeg
Biliar Indonesia Ukir Sejarah, Snooker Putri Raih Medali Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189398/kisah_quah_ting_wen_menarik_untuk_diulas-7p8X_large.jpg
Kisah Atlet Renang Supercantik Quah Ting Wen, Salah Satu Pemegang Medali Emas Terbanyak yang Turun di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189390/lalu_muhammad_zohri_sabet_perak_di_nomor_lari_100_meter_sea_games_2025_nocindonesia-M6X5_large.jpg
Sprinter Lalu Muhammad Zohri Cetak Sejarah di SEA Games 2025 meski Gagal Raih Emas Nomor Lari 100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189376/simak_penyebab_medali_bersejarah_di_mma_tidak_masuk_hitungan_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-7hX6_large.jpg
Penyebab Medali Emas MMA Tak Masuk Hitungan untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement