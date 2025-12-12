Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Megawati Hangestri Siap Menggila, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Vietnam di matchday pamungkas Grup B SEA Games 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam akan bertemu di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pada Jumat (12/12/2025) pukul 17.30 WIB.

Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam merupakan dua tim terkuat di Grup B SEA Games 2025. Dibilang begitu karena mereka sudah memastikan tempat di semifinal SEA Games 2025 setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 3-0.

Vietnam menang 3-0 atas Malaysia dan Myanmar, begitu juga dengan Indonesia. Karena itu, laga nanti sore ini merupakan penentu tim mana yang finis sebagai juara dan runner-up grup.

1. Misi Juara Grup

Kedua tim sama-sama mengincar finis sebagai juara grup. Sebab, jika finis sebagai juara grup, mereka terhindar dari juara Grup A yang merupakan tuan rumah Thailand.

Thailand merupakan raksasa voli putri Asia Tenggara dan juga Asia. Terbukti dari SEA Games 1995 hingga 2023, medali emas selalu dicetak Timnas Voli Putri Thailand!

Di final SEA Games 2023, Thailand menang 3-1 atas Vietnam. Meski begitu, bukan berarti Vietnam maupun Indonesia tidak memiliki peluang menang atas Thailand.