SPORT LAIN

Kisah Atlet Wushu Cantik Patricia Geraldine, Berani Mimpi Besar Usai Raih Emas SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |03:00 WIB
Kisah Atlet Wushu Cantik Patricia Geraldine, Berani Mimpi Besar Usai Raih Emas SEA Games 2025
Atlet wushu Indonesia, Patricia Geraldine. (Foto: Instagram/patricagrldn)
ATLET wushu andalan Indonesia, Patricia Geraldine, sukses mengukir prestasi gemilang dengan mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games 2025. Meski baru saja meraih podium tertinggi, atlet muda berbakat ini menegaskan tidak ingin berpuas diri dan langsung mengalihkan fokusnya untuk membidik target yang lebih besar, yakni Asian Games 2026.

Nama Patricia kini tengah menjadi salah satu sorotan paling terang di jagat wushu nasional. Atlet yang baru menginjak usia 20 tahun tersebut berhasil membuktikan kapasitasnya dengan menyabet medali emas dari nomor taolu gabungan changquan, jianshu, dan qiangshu putri melalui penampilan yang sangat solid.

1. Debut Manis

Tampil sebagai debutan di level SEA Games, perempuan yang akrab disapa Patrice ini memperlihatkan performa yang sangat konsisten dan memukau para juri. Saat menampilkan jurus qiangshu, Patrice langsung memimpin persaingan dengan menorehkan nilai tinggi sebesar 9,750 poin.

Patrice kembali meningkatkan level permainannya saat memeragakan jurus jianshu dengan raihan 9,760 poin yang membuatnya tetap kukuh di puncak klasemen sementara. Ia akhirnya menutup rangkaian aksinya dengan catatan 9,756 poin pada jurus changquan, sekaligus mengunci medali emas SEA Games 2025 dengan total nilai akumulasi 29,266.

Patricia Geraldine (Foto: Instagram/@patriciagrldn)
Patricia Geraldine (Foto: Instagram/@patriciagrldn)

Patrice mengaku sangat senang sekaligus terharu atas pencapaian medali emas tersebut, mengingat tantangan besar yang dihadapinya sebagai pendatang baru. Baginya, kemenangan ini terasa sangat emosional karena merupakan panggung perdananya di ajang multi-event internasional.

 

