HOME SPORTS SPORT LAIN

Tharisa Dea dan Samuel Marbun Bersinar, Indonesia Tambah 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Wushu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:30 WIB
Tharisa Dea dan Samuel Marbun Bersinar, Indonesia Tambah 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Wushu
Atlet wushu Indonesia, Tharisa Dea Florentina. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) wushu kembali menjadi lumbung emas bagi Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Dua medali emas tambahan berhasil disumbangkan oleh atlet wushu Indonesia dari nomor sanda 56kg putri dan sanda 65kg putra pada hari ini.

Dua pertandingan final tersebut berlangsung di Multi-purpose Space 2nd Floor Ratthaprasasanphakdi Building Government Complex Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand, pada Senin (15/12/2025) sore WIB.

1. Tharisa dan Samuel Sumbang Emas

Atlet wushu putri Indonesia, Tharisa Dea Florentina, menjadi yang pertama mengunci medali emas pada sore hari. Tampil di nomor sanda 56kg putri, Tharisa berhasil mengalahkan wakil Myanmar, Than Cherry, di partai final.

Setelah itu, medali emas kembali didapatkan oleh atlet wushu putra Indonesia, Samuel Marbun. Bertanding di nomor sanda 65kg putra, Samuel sukses menundukkan wakil tuan rumah, Charuwat Khunphet.

Dengan tambahan dua emas dari nomor sanda ini, cabor wushu terus menunjukkan dominasinya di SEA Games 2025.

2. Rekap Medali dan Target Kontingen

Tharisa Dea Florentina. (Foto: Kemenpora)
Tharisa Dea Florentina. (Foto: Kemenpora)

Sebelumnya, cabor wushu juga sudah berhasil mendulang medali emas dari nomor changquan, jianshu, dan qianshu. Selain wushu, Kontingen Indonesia juga berhasil mendapatkan tambahan medali emas dari berbagai cabor pada hari ini, salah satunya dari cabor menembak.

 

Halaman:
1 2
