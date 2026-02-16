Advertisement
Menpora Erick Thohir Sebut Paralympic Training Center Karanganyar Terbaik di Asia Tenggara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |00:01 WIB
Menpora Erick Thohir Sebut Paralympic Training Center Karanganyar Terbaik di Asia Tenggara
Menpora Erick Thohir kunjung Paralympic Training Center Karanganyar. (Foto: Kemenpora)
KARANGANYAR - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Erick Thohir, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung kesiapan Paralympic Training Center (PTC) Indonesia di Desa Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu 14 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku sangat terpukau dengan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia bagi para atlet disabilitas.

Kehadirannya sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet yang tengah mempersiapkan diri menuju Asian Para Games 2026. Menurut Erick, Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan olahraga, termasuk bagi atlet-atlet disabilitas yang berjuang mengharumkan nama bangsa.

"Tentu ini adalah bagian program yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo bahwa atlet dan olahraga merupakan duta bangsa dan mencerminkan kedigdayaan bangsa," kata Erick dalam keterangannya, dikutip Senin (16/2/2026).

2. Tinjauan Fasilitas dan Dukungan Sport Science

Dalam kunjungannya, Erick meninjau langsung sesi latihan atlet di berbagai cabang olahraga, mulai dari akuatik, anggar, bulu tangkis, angkat berat, tenis meja, menembak, hingga boccia. Menpora juga melihat fasilitas pendukung seperti sasana kebugaran yang menjadi pusat pengembangan sport science, area latihan balap sepeda, hingga kamar asrama atlet.

Menpora Erick Thohir kunjung Paralympic Training Center Karanganyar. (Foto: Kemenpora)
Menpora Erick Thohir kunjung Paralympic Training Center Karanganyar. (Foto: Kemenpora)

Tak sekadar meninjau, Erick turut menyempatkan diri berbincang dengan para atlet, memberi motivasi, bahkan mencoba bermain tenis meja dan boccia. Momen itu memperlihatkan kedekatannya dengan para pejuang prestasi Merah Putih.

Pujian pun tak terbendung saat Erick melihat langsung kualitas fasilitas PTC yang dinilainya canggih, lengkap, dan bertaraf internasional.

 

