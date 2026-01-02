Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Duel Marc Marquez vs Marco Bezzecchi Diharapkan Lebih Sering Terjadi di MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |11:23 WIB
Duel Marc Marquez vs Marco Bezzecchi Diharapkan Lebih Sering Terjadi di MotoGP 2026
Duel Marc Marquez vs Marco Bezzecchi diharapkan lebih sering terjadi di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Luca Cadalora, berharap duel Marc Marquez vs Marco Bezzecchi lebih sering terjadi MotoGP 2026. Alangkah lebih baik dua pembalap dari dua pabrikan berbeda saling bertarung ketimbang dengan penunggang motor yang sama.

MotoGP 2025 berakhir untuk kemenangan mutlak Ducati. Tim pabrikan asal Italia itu berhasil menjadi juara konstruktor, sekaligus menempatkan dua pembalapnya sebagai yang teratas di klasemen akhir. 

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati Lenovo berhasil menjadi juara. Sedangkan, tim satelit Gresini Racing menempatkan Alex Marquez sebagai juara kedua. Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kakak-beradik berada di posisi satu dan dua klasemen akhir MotoGP. 

1. Antiklimaks

Sementara, di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Menurut Cadalora, klasemen akhir musim 2025 berakhir antiklimaks terkhusus nama yang baru disebutnya karena mampu merepotkan Ducati.

"Ini menarik karena berakhir dengan klimaks yang hebat antara Aprilia dan Bezzecchi, dan Anda tahu, di rumah, di depan TV, kita suka melihat pertarungan," kata Cadalora dikutip dari Motosan, Jumat (2/1/2026). 

Pria asal Italia itu mengaku lebih menikmati dua pembalap dari tim pabrikan berbeda yang bertarung. Menjelang MotoGP 2026, Cadalora berharap ada duel-duel antar tim pabrikan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193081/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-5fvC_large.jpg
Prediksi Luca Marini: Francesco Bagnaia Bakal Jadi Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193061/toprak_razgatlioglu-5boH_large.jpg
Naik Kelas ke MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Diprediksi Bakal Langsung Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193041/marc_marquez-qfFz_large.jpg
Kisah di Balik Kesuksesan Ducati: Alberto Puig Ungkap Mengapa Marc Marquez Begitu Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193066/motogp_2025-PhTY_large.jpg
Resmi! Jadwal Lengkap MotoGP 2026: Thailand Pembuka, Sirkuit Mandalika Jadi Seri Ke-18!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192869/jorge_martin_wajib_bangkit_di_motogp_2026-ideo_large.jpg
Aprilia Punya Motor Kompetitif, Jorge Martin Wajib Percaya Diri di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192837/prioritas_utama_ducati_menyambut_motogp_2026_adalah_mempertahankan_marc_marquez-me9f_large.jpg
Pertahankan Marc Marquez Jadi Prioritas Ducati di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement