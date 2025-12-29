Aprilia Peringatkan Ducati, Marco Bezzecchi Siap Beri Kejutan di MotoGP 2026

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengirim peringatan kepada Ducati Corse jelang MotoGP 2026. Ia yakin Marco Bezzecchi bakal jadi kejutan musim depan.

Ducati tampil luar biasa di MotoGP 2025 bersama Marc Marquez. The Baby Alien berhasil meraih 11 kemenangan dalam balapan utama. Ia bahkan sukses mengunci gelar juara dunia disaat balapan masih menyisakan lima seri.

1. Kejutan Aprilia

Meski Ducati tampil impresif bersama Marquez, Aprilia menjadi salah satu tim yang cukup merepotkan tim pabrikan asal Italia tersebut. Bersama Bezzecchi, mereka perlahan sukses mematahkan dominasi si orang Spanyol.

Bezzecchi berhasil mengalahkan Marquez di MotoGP Inggris 2025 di Sirkuit Silverstone. Murid Valentino Rossi itu juga kerap memberikan persaingan sengit dalam perebutan posisi pertama.

Namun sayangnya, mereka tidak bisa berduel penuh. Sebab, Marquez mengakhiri musim lebih cepat usai senggolan dengan Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 pada awal Oktober.

“Setelah perjuangan awal yang tak terelakkan untuk beradaptasi, Silverstone menjadi titik balik. Empati mendorong performa karena berlandaskan kepercayaan,” kata Rivola, dilansir dari Motosan, Senin (29/12/2025).