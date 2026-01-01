Kisah Haru Atlet Cantik Diva Renatta Jayadi, Pecahkan Rekor di SEA Games 2025 Berkat Dukungan Keluarga

KISAH haru Diva Renatta Jayadi menarik untuk diulas. Sebab, ia sukses meraih medali emas dan memecahkan rekor di SEA Games 2025 berkat dukungan penuh keluarga.

Diva meraih medali emas dari cabang olahraga atletik nomor lompat galah setelah mencatatkan lompatan setinggi 4,35 meter di Stadion Supachalasai, Bangkok. Ternyata, angka itu tercatat sebagai loncatan paling tinggi se-Asia Tenggara.

1. Sangat Bersyukur

Diva Renatta Jayadi (Foto: Instagram/@renattadiva)

Perempuan berusia 23 tahun sangat bersyukur dapat mencatatkan prestasi manis di 2025. Prestasi itu menjadi sebuah lecutan buatnya agar dapat semakin berkembang dan terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Saya memecahkan rekor nasional dan juga rekor SEA Games. Senang banget akhirnya bisa menyumbangkan medali emas,” kata Diva, dikutip dari laman resmi Kemenpora RI, Kamis (1/1/2026).

“Emas ini sangat berarti untuk saya, segalanya. Perasaannya benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” imbuhnya.

2. Keluarga dan Pelatih

Kesuksesan itu tak terlepas dari keluarga tercinta. Sosok ayahnya, Nunung Jayadi yang merupakan mantan peloncat galah, menjadi inspirasi utama dalam perjalanan kariernya.