Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Sabar/Reza, Terbuang dari Pelatnas Cipayung tapi Jadi Tulang Punggung PBSI di SEA Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |07:41 WIB
Kisah Heroik Sabar/Reza, Terbuang dari Pelatnas Cipayung tapi Jadi Tulang Punggung PBSI di SEA Games 2025
Kisah heroik Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menarik untuk diulas (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH heroik Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menarik untuk diulas. Sebab, mereka sempat terbuang dari Pelatnas PBSI di Cipayung tapi malah jadi tulang punggung pada SEA Games 2025.

Sabar/Reza pernah jadi penghuni Pelatnas PBSI hingga mengundurkan diri pada 2021. Keputusan itu diambil lantaran mereka merasa seperti terbuang.

1. Kurang Dapat Hak

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Betapa tidak, dalam sebuah wawancara, Reza mengaku kurang mendapat hak untuk bertanding dan berlatih. Bahkan, mereka lebih sering latihan bareng tim pratama atau junior!

“Saya sedikit kurang nyaman latihan di Pelatnas PBSI. Karena sering kali saya sama Sabar juga kurang dapat hak di latihannya. Jadi saya sering latihan bareng yang pratama (junior),” kata Sabar dalam wawancara dengan Yuni Kartika pada 2022.

Saat itu, ganda putra di Pelatnas PBSI memang cukup sesak. Alhasil, Sabar/Reza bagaikan tersisih. Ditambah, permainan mereka juga kurang berkembang.

Siapa sangka, keputusan untuk meniti jalur profesional malah membawa berkah. Sempat terseok-seok, nama Sabar/Reza mulai berkibar lagi sejak 2023 hingga kini, berkat kegigihan dan kerja keras.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3192960/simak_asal_usul_hendra_setiawan_punya_anak_sulung_yang_jadi_juara_dunia_bulu_tangkis-Dy3u_large.jpg
Asal Usul Hendra Setiawan Punya Anak Sulung yang Jadi Juara Dunia Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192867/pv_sindhu-Ijq9_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu yang Samai Rekor Susy Susanti di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192861/halim_haryanto-97OW_large.jpg
Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia dan All England yang Ikut Tony Gunawan Hijrah ke Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192752/simak_kisah_halim_haryanto-4kix_large.jpg
Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia 2001 yang Pilih Jadi Warga Negara Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192725/viktoriia_kozyreva-IRbc_large.jpg
Kisah Viktoriia Kozyreva, Pebulu Tangkis Cantik Rusia yang Kini Fokus Jadi Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192680/gregoria_mariska_tunjung-kViy_large.jpg
BWF Resmi Setujui Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Setahun Akibat Vertigo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement