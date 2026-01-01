Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ricky Subagja dan Rexy Mainaky, Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |20:56 WIB
Kisah Ricky Subagja dan Rexy Mainaky, Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan
Ganda putra Indonesia, Ricky Subagja/Rexy Mainaky. (Foto: BWF)
A
A
A

INDONESIA tidak pernah kehabisan talenta di lapangan bulu tangkis, namun nama Ricky Subagja dan Rexy Mainaky tetap menempati singgasana tersendiri. Duet ini bukan sekadar atlet, melainkan fenomena yang pernah merajai sektor ganda putra dunia.

Reputasi Ricky dan Rexy sebagai pasangan yang sangat sulit ditaklukkan menjadikannya salah satu ikon olahraga paling disegani di panggung internasional, membawa nama Merah Putih ke puncak kejayaan tertinggi. Sejarah mencatat Indonesia adalah lumbung ganda putra kelas dunia.

Dari sekian banyak pasangan hebat yang pernah lahir, duet Ricky dan Rexy muncul sebagai kekuatan yang paling ditakuti oleh lawan. Kehadiran mereka di lapangan kerap memberikan jaminan rasa aman bagi pendukung Indonesia dan tekanan mental bagi musuh-musuhnya.

1. Kecepatan dan Agresivitas di Era Keemasan

Masa kejayaan mereka dimulai pada era 1990-an, di mana dominasi ganda putra Indonesia mencapai titik puncaknya. Meskipun secara postur fisik mereka tidak lebih jangkung atau kekar dibandingkan rival-rival asal Eropa, Ricky dan Rexy memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pemain lain pada masanya: kecepatan kilat dan strategi serangan yang konsisten.

Ricky Subagja/Rexy Mainaky
Ricky Subagja/Rexy Mainaky

Permainan mereka dikenal sangat agresif dengan pola serangan tanpa jeda. Kombinasi smash keras yang eksplosif menjadi senjata mematikan yang sering kali membuat lawan mati kutu sebelum sempat membangun pertahanan.

Gaya main yang eksplosif inilah yang akhirnya melahirkan julukan bagi mereka sebagai pasangan ganda putra paling tangguh dan sulit dikalahkan di zamannya.

 

