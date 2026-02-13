Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026, Bakal Jadi Penantang Marc Marquez!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:45 WIB
Jorge Lorenzo Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026, Bakal Jadi Penantang Marc Marquez!
Jorge Lorenzo meyakini apa yang terjadi pada Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tidak akan terulang musim ini (Foto: Instagram/@ducaticorse)
JORGE Lorenzo meyakini apa yang terjadi pada Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tidak akan terulang musim ini. Pria asal Italia itu bahkan bakal jadi penantang gelar buat Marc Marquez di MotoGP 2026.

Bagnaia melewati 2025 dengan kurang baik dan bisa dibilang menjadi musim terburuknya. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu hanya mampu mengoleksi total dua kemenangan dan finis di posisi kelima.

1. Potensi Bangkit

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Performa buruk tersebut membuat posisinya di kursi pabrikan Ducati dilaporkan terancam. Meski demikian, Lorenzo melihat Bagnaia masih memiliki potensi untuk bangkit dan kembali bersaing untuk gelar juara dunia.

“Pecco (Bagnaia) adalah seorang juara dunia, dia adalah pembalap yang luar biasa, sangat cepat di lintasan, bertalenta, dan teliti. Dia tidak menunjukkan hal-hal itu pada musim lalu,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Jumat (13/2/2026).

Menurut Por Fuera, Bagnaia tinggal mencari kenyamanan dengan kuda besi yang dikendarainya. Jika sudah nyaman dengan motornya, maka pria berusia 29 tahun itu memiliki potensi untuk kembali menjadi juara dunia MotoGP.

“Hasil buruk yang didapatkannya tidak mencerminkan kemampuannya, dan saya pikir ketika dia merasa lebih nyaman dengan motornya, dia akan menunjukkan dia adalah kandidat juara,” tegas Lorenzo.

 

1 2
