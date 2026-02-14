Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Absen di MotoGP Thailand 2026, Gresini Racing Tunjuk Michele Pirro

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |04:14 WIB
Fermin Aldeguer Absen di MotoGP Thailand 2026, Gresini Racing Tunjuk Michele Pirro
Gresini Racing memastikan Fermin Aldeguer absen di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Instagram/@gresiniracing)
A
A
A

GRESINI Racing memastikan Fermin Aldeguer absen di MotoGP Thailand 2026. Tim asal Italia itu lalu menunjuk Michele Pirro sebagai pengganti.

Aldeguer diketahui mengalami patah di tulang femurnya usai jatuh pada sesi latihan tertutup di Aspar Circuit, Valencia, Spanyol, pada 8 Januari 2026. Ia menjalani bedah operasi keesokan harinya di Barcelona.

1. Absen hingga Seri Pembuka

Fermin Aldeguer melaju di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Gresini Racing)

Pembalap asal Spanyol itu kemudian absen di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang pertama di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 3-5 Februari. Ia diharapkan bisa comeback pada tes kedua.

Namun, Gresini mengumumkan Aldegeuer akan absen juga pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 20-21 Februari. Bahkan, ia juga dipastikan menepi pada seri perdana.

"Gresini mengumumkan Aldeguer akan absen dalam tes pramusim Buriram pekan depan dan grand prix pembuka musim ini," tulis pengumuman tim, dikutip dari Crash, Sabtu (14/2/2026).

Ada pun, seri perdana MotoGP 2026 akan digelar di Buriram. Lomba bertajuk MotoGP Thailand 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/38/3201489/jorge_lorenzo_meyakini_apa_yang_terjadi_pada_francesco_bagnaia_di_motogp_2025_tidak_akan_terulang_musim_ini-OR4j_large.jpg
Jorge Lorenzo Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026, Bakal Jadi Penantang Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/38/3201474/marc_marquez_meyakini_waktunya_di_motogp_semakin_berkurang-HGa1_large.jpg
Marc Marquez Sebut Waktunya Semakin Berkurang Jelang MotoGP 2026, Mau Pensiun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/38/3201379/fermin_aldeguer_resmi_absen_di_motogp_thailand_2026_gresiniracing-blxa_large.jpg
Fermin Aldeguer Resmi Absen di MotoGP Thailand 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/38/3201205/francesco_bagnaia-TIQV_large.jpg
Jelang MotoGP 2026, Francesco Bagnaia Ungkap Titik Lemah Motor Terbaru Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3200990/fabio_quartararo-UowR_large.jpg
Yamaha Masih Tertinggal, Fabio Quartararo Sebut Proyek Mesin V4 Belum Siap Tempur di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3201111/veda_ega_pratama-r9UO_large.jpg
Tampil Beda di Moto3 2026, Ada Sentuhan Desainer Marc Marquez di Helm Veda Ega Pratama
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement