Fermin Aldeguer Absen di MotoGP Thailand 2026, Gresini Racing Tunjuk Michele Pirro

GRESINI Racing memastikan Fermin Aldeguer absen di MotoGP Thailand 2026. Tim asal Italia itu lalu menunjuk Michele Pirro sebagai pengganti.

Aldeguer diketahui mengalami patah di tulang femurnya usai jatuh pada sesi latihan tertutup di Aspar Circuit, Valencia, Spanyol, pada 8 Januari 2026. Ia menjalani bedah operasi keesokan harinya di Barcelona.

1. Absen hingga Seri Pembuka

Pembalap asal Spanyol itu kemudian absen di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang pertama di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 3-5 Februari. Ia diharapkan bisa comeback pada tes kedua.

Namun, Gresini mengumumkan Aldegeuer akan absen juga pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 20-21 Februari. Bahkan, ia juga dipastikan menepi pada seri perdana.

"Gresini mengumumkan Aldeguer akan absen dalam tes pramusim Buriram pekan depan dan grand prix pembuka musim ini," tulis pengumuman tim, dikutip dari Crash, Sabtu (14/2/2026).

Ada pun, seri perdana MotoGP 2026 akan digelar di Buriram. Lomba bertajuk MotoGP Thailand 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret.