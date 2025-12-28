Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Gabung Aprilia di MotoGP 2027? Massimo Rivola: Dia Punya Segalanya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |20:41 WIB
Francesco Bagnaia Gabung Aprilia di MotoGP 2027? Massimo Rivola: Dia Punya Segalanya
CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menjawab rumor bergabungnya Francesco Bagnaia pada MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menjawab rumor bergabungnya Francesco Bagnaia pada MotoGP 2027 untuk memulihkan karier sang pembalap. Ia yakin juara dunia MotoGP dua kali itu memiliki segalanya untuk bangkit.

Karier Bagnaia terjun bebas pada MotoGP 2025. Di saat Marc Marquez yang jadi rekan setim sukses meraih titel juara dunia, pembalap asal Italia itu malah terseok-seok.

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)

Bagnaia hanya mampu meraih dua kemenangan di sepanjang MotoGP 2025. Ia berulang kali gagal finis bahkan mengakhiri lomba di posisi terakhir.

1. Dibuang Ducati?

Jebloknya performa Bagnaia memunculkan rumor Ducati akan membuangnya di akhir MotoGP 2026. Apalagi, kontrak pria berusia 28 tahun itu memang akan habis tahun depan.

Sejumlah tim disebut siap menampung Bagnaia, termasuk Aprilia. Apalagi, pabrikan asal Noale itu terbukti moncer di MotoGP 2025 di mana Marco Bezzecchi sanggup menyulitkan Marquez di paruh kedua.

Kebetulan, Bagnaia dan Bezzecchi adalah rekan satu akademi. Pindah ke Aprilia diyakini bakal memulihkan kembali performa puncak pembalap yang akrab disapa Pecco itu seperti pada kurun 2021-2024.

 

