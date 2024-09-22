Hasil Tinju Dunia: Pukul KO Anthony Joshua, Daniel Dubois Juara Dunia Kelas Berat IBF!

Daniel Dubois kala berduel di atas ring tinju. (Foto: Instagram/@dynamite_daniel_dubois)

HASIL tinju dunia untuk duel Anthony Joshua vs Daniel Dubois akan diulas dalam artikel ini. Daniel Dubois sukses menyabet gelar juara dunia kelas berat IBF.

Kepastian itu didapat Daniel Dubois usai memukul KO Anthony Joshua. Duel seru itu tersaji di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (22/9/2024) pagi WIB.

Penampilan apik memang ditunjukkan Daniel Dubois di sepanjang pertarungan tersebut. Dia bahkan bisa mendominasi jalannya pertarungan.

Terbukti, para ronde pertama, pukulan keras Daniel Dubois sudah membuat Joshua tak berdaya. Anthony Joshua bahkan terjatuh di penghujung ronde pertama.

Memasuki ronde kedua, Daniel Dubois tak henti-hentinya menyerang Anthony Joshua. Tetapi, Anthony Joshua masih bisa bertahan dan melanjutkan duel.

Memasuki ronde ketiga, serangan Daniel Dubois mulai membuat Anthony Joshua kesulitan. Dia bahkan sampai terjatuh usai dipukul keras Dubois.

Belum mau menyerah begitu saja, pertarungan ini berlanjut ke ronde keempat. Tetapi, Anthony Joshua terlihat sudah makin kewalahan meladeni serangan Daniel Dubois.