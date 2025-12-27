Carlo Pernat Sebut Finansial Ducati Tak Sekuat Honda, Marc Marquez Bakal Hengkang?

Carlo Pernat menyebut isu kontrak antara Ducati dengan Marc Marquez sungguh serius (Foto: Ducati Corse)

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyebut otot finansial Ducati Corse tak sekuat Honda Racing Corporation (HRC). Hal ini bisa membuat mereka kehilangan Marc Marquez pada 2027.

MotoGP 2026 akan jadi tahun yang penting buat seluruh tim. Sebab, kontrak sebagian besar pembalap akan habis pada penghujung musim termasuk Marquez dan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo.

1. Kontrak

Dengan hadirnya regulasi baru pada 2027, maka pembalap dan pabrikan saling menunggu perihal negosiasi kontrak. Rider tentu mencari tim terbaik yang mampu membawa mereka jadi juara dunia.

Posisi Marquez sungguh menarik. Juara dunia tujuh kali tersebut tentu jadi rebutan karena sudah terbukti bisa kompetitif bersama Ducati setelah selama ini identik dengan Honda.

2. Kekuatan Finansial

Omong-omong Honda dan Ducati, Pernat memberi peringatan buat The Bologna Bullet. Marquez bisa saja hengkang pada MotoGP 2027 karena isu finansial!

Tidak diragukan Ducati pasti ingin mempertahankan Marquez untuk 2027. Namun, mereka mesti sadar, otot finansialnya tidak sekuat pesaing seperti Honda (HRC).