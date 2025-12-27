FURY REDEMPTION: 11 Laga Kebangkitan, Penutup Tahun Paling Panas! Live di RCTI+

MENUTUP tahun dengan dentuman adrenalin, ajang seni bela diri FURY REDEMPTION siap menghadirkan 11 partai panas yang mempertemukan 22 petarung tinju dan muay thai terbaik. Seluruh rangkaian laga spektakuler ini dapat disaksikan secara eksklusif melalui layanan Pay-Per-View di aplikasi RCTI+.

Mengusung tema besar Redemption atau kebangkitan, FURY REDEMPTION menampilkan kisah perjuangan para petarung—mulai dari comeback pasca cedera, rivalitas lama yang kembali menyala, hingga rising star yang ingin membuktikan diri di level tertinggi. Produksi bertaraf dunia dan atmosfer bertenaga tinggi menjadikan event ini salah satu tontonan wajib bagi pecinta olahraga tarung.

Komitmen RCTI+ dalam menghadirkan tayangan olahraga tarung berkualitas terus diperkuat melalui penayangan FURY REDEMPTION. Kehadiran event ini melanjutkan rekam jejak RCTI+ sebagai platform yang konsisten menayangkan ajang combat sports premium, setelah sebelumnya sukses menyiarkan Garuda Fight Championship (GFC) dan HS Fighting Championship (HSFC). Berbagai event tersebut mencatatkan respons positif dari penonton, dengan penjualan Pay-Per-View yang solid serta fight card yang diisi oleh petarung-petarung terbaik.

Fury Redemption menghadirkan pemain unggulan

Main Event: Elias Ghazali (Sarawak, Malaysia) vs Fahri Alamsyah (Bali, Indonesia)

Co-Main Event: Riedzwan Norsyahmie (Sabah, Malaysia) vs Alan Naseer (Tehran, Iran)

Celebrity Match Up: Adam Lee vs Alif Muhaimin (Malaysia)

Under-card: Talenta-talenta potensial dari Malaysia dan mancanegara dengan gaya bertarung yang beragam

RCTI+ Hadirkan Pengalaman Menonton Premium

Fury Redemption

Melalui platform RCTI+, penonton Indonesia dapat menikmati pengalaman menonton laga sukan tempur dengan kualitas streaming yang optimal dan akses eksklusif untuk partai-partai penentuan.

Ade Rachman, Deputy COO RCTI+, menyampaikan komitmen RCTI+ dalam menghadirkan konten olahraga premium bagi masyarakat Indonesia: “RCTI+ terus berkomitmen menghadirkan tayangan olahraga berkualitas dunia bagi penonton Indonesia. FURY REDEMPTION bukan hanya soal pertarungan di atas ring, tetapi juga kisah perjuangan, kebangkitan, dan emosi yang kuat. Melalui Pay-Per-View di RCTI+, kami ingin memberikan pengalaman menonton yang lebih eksklusif dan berkelas bagi para fight fans.”

Mohd Wafiy Ilhan Johan, CEO Fury Championship menambahkan “AR Fury Holdings Sdn Bhd dibangun dengan visi jangka panjang untuk mengangkat olahraga tarung di Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi. Kami tidak hanya menyelenggarakan event, tetapi membangun ekosistem menyeluruh—mulai dari pembinaan atlet, produksi bertaraf dunia, hingga membuka jalur bagi petarung regional untuk tampil di panggung internasional.”