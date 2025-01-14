Tyson Fury Resmi Umumkan Pensiun dari Dunia Tinju, Jadi yang Keempat Kalinya!

TYSON Fury resmi umumkan pensiun dari dunia tinju. Menariknya, ini jadi momen keempat kalinya petinju asal Inggris itu mengumumkan pensiun sebagai petinju profesional.

Tyson Fury umumkan pensiun di media sosial. Dia mengunggah sebuah video singkat yang menjelaskan bahwa dirinya akan pensiun dari dunia tinju.

"Hai semuanya, saya akan menyampaikannya dengan singkat dan jelas. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari dunia tinju, ini sangat menyenangkan. Saya menikmati setiap menitnya," ujar Tyson Fury di media sosial pribadinya, dikutip Selasa (14/1/2025).

"Saya akan mengakhiri dengan ini, Dick Turpin memakai topeng. Tuhan memberkati semuanya, sampai jumpa," lanjutnya.

1. Kalah di Pertarungan Terakhir

Sebelum umumkan pensiun, Tyson Fury naik ring tinju pada Desember 2024. Sayangnya, dia harus mendapat kekalahan dari Oleksandr Usyk kala itu.

Duel Tyson Fury melawan Oleksandr Usyk sendiri tersaji dalam pertarungan ulang untuk gelar juara World Boxing Association (WBA) dan versi WBC dan WBO. Duel itu berlangsung di Kingdom Arena, Arab Saudi, Sabtu malam WIB, 22 Desember 2024.

Hasilnya, Tyson Fury harus kalah di tangan juara dunia kelas berat, Oleksandr Usyk. Dia kalah dengan angka 112-116.