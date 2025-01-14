Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tyson Fury Resmi Umumkan Pensiun dari Dunia Tinju, Jadi yang Keempat Kalinya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |06:24 WIB
Tyson Fury Resmi Umumkan Pensiun dari Dunia Tinju, Jadi yang Keempat Kalinya!
Tyson Fury umumkan pensiun. (Foto: Instagram/@tysonfury)
A
A
A

TYSON Fury resmi umumkan pensiun dari dunia tinju. Menariknya, ini jadi momen keempat kalinya petinju asal Inggris itu mengumumkan pensiun sebagai petinju profesional.

Tyson Fury umumkan pensiun di media sosial. Dia mengunggah sebuah video singkat yang menjelaskan bahwa dirinya akan pensiun dari dunia tinju.

Tyson Fury Reuters

"Hai semuanya, saya akan menyampaikannya dengan singkat dan jelas. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari dunia tinju, ini sangat menyenangkan. Saya menikmati setiap menitnya," ujar Tyson Fury di media sosial pribadinya, dikutip Selasa (14/1/2025).

"Saya akan mengakhiri dengan ini, Dick Turpin memakai topeng. Tuhan memberkati semuanya, sampai jumpa," lanjutnya.

1. Kalah di Pertarungan Terakhir

Sebelum umumkan pensiun, Tyson Fury naik ring tinju pada Desember 2024. Sayangnya, dia harus mendapat kekalahan dari Oleksandr Usyk kala itu.

Duel Tyson Fury melawan Oleksandr Usyk sendiri tersaji dalam pertarungan ulang untuk gelar juara World Boxing Association (WBA) dan versi WBC dan WBO. Duel itu berlangsung di Kingdom Arena, Arab Saudi, Sabtu malam WIB, 22 Desember 2024.

Hasilnya, Tyson Fury harus kalah di tangan juara dunia kelas berat, Oleksandr Usyk. Dia kalah dengan angka 112-116.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement