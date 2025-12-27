Akui Sulit Ulangi Kejayaan MotoGP 2025, Marc Marqez Ragu Bisa Pertahankan Gelar Juara?

BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui catatan impresif yang ia torehkan sepanjang musim 2025 merupakan pencapaian yang hampir mustahil untuk direplikasi. Meskipun tetap optimistis bakal kompetitif pada MotoGP 2026, Marquez meyakini tingkat persaingan akan jauh lebih sengit dan tidak akan semudah musim ini.

Marc Marquez berhasil tampil luar biasa pada MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangkan 11 balapan utama dan 14 balapan sprint. Torehan gemilang ini mengantar Marquez menjuarai gelar MotoGP ketujuh sepanjang kariernya.

Ini merupakan gelar pertama setelah Marquez terakhir kali memenangkannya pada tahun 2019. The Baby Alien –julukan Marc Marquez– sendiri masih tidak menyangka bisa merengkuh gelar MotoGP ketujuh pada musim 2025 dengan cara yang begitu dominan.

“Tidak, saya tidak pernah membayangkan tahun yang sehebat ini,” kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu (27/12/2025).

1. Target Gelar Kedelapan dan Rekor Agostini

Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez mengakui musim depan atau tahun selanjutnya akan lebih sulit. Walau demikian, Marquez tetap bertujuan untuk memperebutkan gelar kedelapan untuk menyamai rekor legenda MotoGP, Giacomo Agostini.

“Saya berharap itu adalah tujuannya (memenangkan gelar lagi), bahkan saya mengatakannya, bahwa saya bisa mencoba berjuang untuk kejuaraan dunia. Tapi, bukan seperti ini (musim 2025), mengamankan gelar juara dengan lima balapan tersisa,” tutur Marquez.

Menurut Marquez, mustahil memenangkan gelar seperti musim 2025. Sebab musim ini dimenangkan dengan perjuangan di balapan utama dan sprint yang sangat sulit. Tahun 2026 belum tentu dewi fortuna berpihak kepadanya.