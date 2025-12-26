Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |20:53 WIB
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
Pevoli Indonesia, Rivan Nurmulki bakal bermain di Thailand. (Foto: Instagram/rivannurmulki)
SEBANYAK 3 pemain top voli Timnas Indonesia yang resmi berkarier di luar negeri pada 2026. Ada yang bermain di Thailand, bahkan ada yang sampai memutuskan berjuang di kompetisi voli Jepang.

Ya, pada musim kompetisi 2026, tercatat ada tiga nama besar yang memutuskan untuk menjadi pemain abroad dan dipastikan absen dalam gelaran Proliga 2026. Keputusan ini diambil demi meningkatkan jam terbang serta kualitas individu di liga-liga top Asia, khususnya Jepang dan Thailand.

Berikut 3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026:

1. Rivan Nurmulki (Diamond Food VC - Thailand)

Rivan Nurmulki kembali mengambil langkah besar dengan bergabung bersama Diamond Food VC di Liga Voli Thailand 2026. Kepindahan ini sangat menarik perhatian karena Rivan akan berduet dengan rival beratnya, Napadet Bhinijdee.

Keduanya merupakan mesin poin utama di Asia Tenggara, Rivan baru saja menyabet gelar top skor SEA Games 2025 dengan 90 poin, sementara Napadet membayangi di posisi kedua dengan 86 poin.

Setelah saling sikut di final SEA Games 2025 yang dimenangkan Thailand, kini kedua opposite tangguh tersebut akan bahu-membahu mengembalikan kejayaan Diamond Food VC. Kehadiran Rivan diharapkan menjadi pembeda di liga yang dijadwalkan mulai bergulir pada 7 Januari 2026 mendatang.

2. Doni Haryono (Nakhon Ratchasima QminC VC - Thailand)

Menyusul jejak Rivan, Doni Haryono resmi meneruskan masa baktinya bersama klub raksasa Thailand, Nakhon Ratchasima QminC VC. Suami dari Wilda Siti Nurfadhilah ini merupakan sosok penting bagi klub tersebut setelah berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Voli Thailand pada musim 2024-2025 lalu.

 

Halaman:
1 2
