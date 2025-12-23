Komentar Rian/Rahmat Usai Amankan Gelar Perdana sebagai Pasangan Baru di Astana International Challenge 2025

ASTANA – Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, mengungkapkan kegembiraan mereka usai berhasil menapaki podium tertinggi di Astana International Challenge 2025. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi keduanya karena merupakan gelar pertama yang mereka raih sejak dipasangkan.

Gelar juara tersebut dipastikan setelah Rian/Rahmat tampil dominan dan menaklukkan wakil Rusia, Rodion Alimov/Konstantin Abramov, dengan skor telak 21-10 dan 21-14 pada partai final. Pertandingan penentuan itu digelar di Beeline Arena, Republik Kazakhstan, Minggu 22 Desember 2025.

1. Kebangkitan Pasca-Evaluasi

Muhammad Rian Ardianto mengatakan bahwa prestasi yang dinantikan akhirnya tercapai. Gelar Astana International Challenge 2025 dinilai sangat berkesan bagi dirinya dan Rahmat setelah perjuangan keras dalam beberapa turnamen terakhir.

"Alhamdulillah bisa meraih gelar pertama bersama Rahmat, gelar ini sangat berarti untuk kami setelah minggu lalu kalah di 8 besar, tetapi minggu ini bisa jadi juara," kata Muhammad Rian Ardianto dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/12/2025).

Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. (Foto: PBSI)

Atlet berusia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa prestasi tersebut diraih berkat kerja keras serta chemistry yang semakin solid dengan Rahmat. Dengan kesepahaman yang kuat, mereka mampu saling melengkapi satu sama lain di atas lapangan.

"Kunci minggu ini bagi kami adalah komunikasi dan selalu percaya satu sama lain. Gelar ini sangat berarti karena sebagai pasangan baru saya dan Rahmat belum merasakan juara," katanya.