Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sukses Atlet Sepeda Ayustina Delia, Taklukkan Tiga Nomor Berbeda demi Medali SEA Games 2025.

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |04:01 WIB
Kisah Sukses Atlet Sepeda Ayustina Delia, Taklukkan Tiga Nomor Berbeda demi Medali SEA Games 2025.
Atlet sepeda Indonesia, Ayustina Delia Priatna. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pembalap sepeda andalan Indonesia, Ayustina Delia Priatna, mengungkapkan rasa puasnya setelah mencatatkan prestasi gemilang yang melampaui target pada ajang SEA Games 2025. Atlet balap sepeda ini sukses membawa pulang tiga keping medali ke Tanah Air, yang terdiri dari satu medali emas dan dua perunggu.

Ayustina meraih ketiga medali tersebut dari disiplin yang berbeda. Medali emas diraihnya melalui nomor Individual Time Trial (ITT) putri, sementara dua medali perunggu masing-masing didapatkan dari nomor Individual Road Race Putri dan Trek Scratch Putri.

Atlet kelahiran Bandung tersebut telah mendarat kembali di Indonesia pada Minggu 21 Desember 2025. Ayustina mengaku sangat bersyukur bisa mengukir prestasi dari tiga nomor berbeda yang diikutinya dalam pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Alhamdulillah senang terus puas juga karena di setiap nomor mendapat medali,” kata Ayustina kepada wartawan termasuk Okezone di Bandara Soetta, dikutip Senin (22/12/2025).

1. Konsistensi di Berbagai Nomor

Ayustina mengakui bahwa pencapaiannya kali ini telah melebihi target yang dibebankan oleh pelatih. Sebab, pada awalnya ia hanya dipatok untuk meraih medali emas pada nomor ITT saja, namun dirinya berhasil menunjukkan performa luar biasa di dua nomor lainnya.

Ayustina Delia
Ayustina Delia

“Iya sudah sesuai target soalnya dari pelatih sendiri cuma ditargetin 1 emas aja di nomor ITT, terus yang lainnya Alhamdulillah bisa dapat. Melebihi target,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191192/tim_balap_sepeda_indonesia_di_sea_games_2025-to7c_large.jpg
Sumbang 11 Medali, ICF Sanjung Perjuangan Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191156/basral_graito-2u9J_large.jpg
Terkuak! Cerita di Balik Pelukan Hangat Pelatih Malaysia saat Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191124/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-PjtL_large.jpg
Dapat Bonus Rp1 Miliar, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Alokasikan Hadiah Emas SEA Games 2025 untuk Biaya WTA Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191101/sea_games_2025-ojSb_large.jpg
SEA Games 2025 Resmi Berakhir, Thailand Serahkan Estafet Tuan Rumah ke Malaysia 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/43/3191035/erick_thohir_bangga_dengan_pencapaian_kontingen_indonesia_yang_meraih_91_medali_emas_di_sea_games_2025-HsCz_large.jpg
Kontingen Indonesia Raih 91 Medali Emas dan Finis Runner up di SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukti Mental Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/43/3190988/kisah_haru_mengiringi_perjalanan_tim_hoki_es_indonesia_mencetak_sejarah_di_sea_games_2025-2hmc_large.jpg
Kisah Haru Tim Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah di SEA Games 2025, Disiplin dan Tetesan Keringat Tak Berkhianat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement