Kisah Sukses Atlet Sepeda Ayustina Delia, Taklukkan Tiga Nomor Berbeda demi Medali SEA Games 2025.

JAKARTA – Pembalap sepeda andalan Indonesia, Ayustina Delia Priatna, mengungkapkan rasa puasnya setelah mencatatkan prestasi gemilang yang melampaui target pada ajang SEA Games 2025. Atlet balap sepeda ini sukses membawa pulang tiga keping medali ke Tanah Air, yang terdiri dari satu medali emas dan dua perunggu.

Ayustina meraih ketiga medali tersebut dari disiplin yang berbeda. Medali emas diraihnya melalui nomor Individual Time Trial (ITT) putri, sementara dua medali perunggu masing-masing didapatkan dari nomor Individual Road Race Putri dan Trek Scratch Putri.

Atlet kelahiran Bandung tersebut telah mendarat kembali di Indonesia pada Minggu 21 Desember 2025. Ayustina mengaku sangat bersyukur bisa mengukir prestasi dari tiga nomor berbeda yang diikutinya dalam pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Alhamdulillah senang terus puas juga karena di setiap nomor mendapat medali,” kata Ayustina kepada wartawan termasuk Okezone di Bandara Soetta, dikutip Senin (22/12/2025).

1. Konsistensi di Berbagai Nomor

Ayustina mengakui bahwa pencapaiannya kali ini telah melebihi target yang dibebankan oleh pelatih. Sebab, pada awalnya ia hanya dipatok untuk meraih medali emas pada nomor ITT saja, namun dirinya berhasil menunjukkan performa luar biasa di dua nomor lainnya.

Ayustina Delia

“Iya sudah sesuai target soalnya dari pelatih sendiri cuma ditargetin 1 emas aja di nomor ITT, terus yang lainnya Alhamdulillah bisa dapat. Melebihi target,” tuturnya.