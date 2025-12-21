SEA Games 2025 Resmi Berakhir, Thailand Serahkan Estafet Tuan Rumah ke Malaysia 2027

BANGKOK – Pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, resmi berakhir dengan meriah melalui upacara penutupan di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu 20 Desember 2025 malam WIB. Momen emosional ini sekaligus menandai penyerahan mandat tuan rumah kepada Malaysia yang akan menyelenggarakan edisi berikutnya pada tahun 2027 mendatang.

Perayaan penutupan tersebut dikemas secara sederhana namun tetap meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton. Kendati terdapat beberapa area tribun yang kosong di Stadion Rajamangala, rangkaian acara tetap berlangsung semarak berkat pesta kembang api, aksi panggung bintang pop lokal, tarian tradisional, hingga atraksi marching band yang memukau.

Jumlah partisipan dalam defile penutupan kali ini memang tidak sebanyak saat upacara pembukaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar atlet dan ofisial dari berbagai negara telah lebih dulu bertolak ke tanah air masing-masing segera setelah menyelesaikan seluruh jadwal pertandingan mereka.

Mewakili kontingen Indonesia, atlet seluncur indah (ice skating) putri Kierana Alexandra Laut mendapatkan kehormatan besar pada malam itu. Ia terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih dalam iring-iringan defile penutupan SEA Games 2025 tersebut.

1. Kesuksesan Kolaborasi Tuan Rumah

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Atthakorn Sirilatthayakorn, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ajang dua tahunan ini. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara.

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

"Panitia penyelenggara menerima kerja sama yang luar biasa dari berbagai sektor, terutama pejabat pemerintah, staf, serta masyarakat Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Dukungan dari lembaga publik dan organisasi swasta menjadi kunci suksesnya SEA Games kali ini," ujar Sirilatthayakorn sebagaimana dikutip dari CAN, Minggu (21/12/2025).